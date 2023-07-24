Собрать денег украинским нацистам не вышло: люди отказались от билетов на фестиваль Вайкуле

Певица вылетела в трубу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМИ АГЕНТОМИ МАРИЕЙ ПЕТРОВНОЙ МАКСАКОВОЙ-ИНГЕБЕРС И АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ МАРИИ ПЕТРОВНЫ МАКСАКОВОЙ-ИНГЕБЕРС И АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА.



Всего два дня остается до старта авторского фестиваля Лаймы Вайкуле Laima Rendezvous Jurmala. А ситуация с продажей билетов аховая. Уже понятно, что прибалтийская дива вылетела в трубу, сделав ставку на украинских звезд и предавших Россию исполнителей. Три года фестиваль не проводился – мешали то ковид, то СВО. И надежды Вайкуле хотя бы сейчас заработать, рухнули.

Статистика – упрямая штука. Достаточно войти на сайт фестиваля и увидеть, как продаются билеты на каждый день фестиваля. 26 июля впервые в Латвии у Вайкуле должен выступать балет украинского хореографа и режиссера Елены Коляденко Freedom Ballet. "Часть собранных c концерта средств пойдут на поддержку Украинской армии", – говорится на сайте. Но, видимо, не все в русофобской Латвии спешать поддерживать украинских карателей и нацистов – 70 процентов зала "Дзинтари" за два дня до шоу осталась непроданной. Хотя цены демократичные – от 20 до 60 евро (от 2 до 6 тыс рублей).

50 процентов зала не продано и на третий день фестиваля, когда Вайкуле обещает петь с "близкими друзьями. Впрочем, там такие друзья, что хоть приплати, а никто не пойдет – все тот же украинский балет Freedom Ballet и артисты, чьи имена в России ничего никому не скажут – Blanka, Jānis Stībelis, Patrisha. На них алчная Вайкуле подавала билеты аж по 330 евро (33 тыс рублей), но дураков нет.

Единственный концерт, где, вероятно, будет аншлаг – это сомнительного качества шоу с участием иностранных агентов, врагов и предателей России всех мастей. На сцену выйдут сбежавшие за кардон Мария Максакова*, Вера Брежнева и Андрей Макаревич*. В России им давно закрыты сцены и эфиры, так что хоть в Юрмале разомнут связки и заработают на кусок хлеба.

*признаны Минюстом РФ иностранными агентами.