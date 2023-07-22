Лайма Вайкуле собрала на шабаш в Юрмале иноагентов и врагов России

Певица привечает предателей родины

"Прежде у нас на балах танцевали генералы, бароны, адмиралы, а теперь посылаем за почтовым чиновником и начальником станции, да и те не в охотку идут", – жаловался Фирс в чеховском "Вишневом саде".

Эта цитатой классика можно описать программу авторского фестиваля Лаймы Вайкуле, который состоится с 28 по 30 июля в Юрмале. В годы оные тут пели Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Кристина Орбакайте, Крис Норман. А теперь список куда скромнее...

Фестиваль не проводился последние три года – то ковид, то СВО, как говорится. По-хорошему, конечно, и сейчас его проведение выглядит странно – никто из приличных российских артистов туда не поедет, на прибалтийскую местечковую эстраду билеты не продашь. Поэтому Вайкуле решила сделать финт ушами.

Ее родная Латвия сейчас активнее других стран строит козни России, придумывает все новые пакости, предлагает санкции и старается побольнее укусить. Чтобы понять, насколько России на это плевать, достаточно вспомнить, что во всей Латвии проживает 1 891 000 человек. Это примерно столько же, сколько насчитывает Южный (1 из 12) административный округ Москвы. Получается как в басне Ивана Крылова:

Могу попасть в большие забияки.

Пускай же говорят собаки:

"Ай, Моська! знать она сильна,

Что лает на Слона!

А чтобы лай был слышен посильнее, Вайкуле пригласила на свой шабаш побольше мосек всех мастей – врагов России, предателей и иностранных агентов. Достаточно посмотреть на афишу и понять, что Лайма специально сделала акцент на этом. Итак:

– Мария Максакова (сбежала из Москвы в Киев, признана Минюстом иностранным агентом, поскольку призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти Российской Федерации);

– Вера Брежнева (певица вместе со своим мужем и продюсером покинула Россию в числе первых – в феврале 2022 года, лишена вида на жительство в РФ);

– Андрей Макаревич (объявлен в России иностранным агентом из-за "иностранного влияния");

– MAX BARSKIH (известный своей русофобской позицией украинский певец Николай Бортник признан Минюстом РФ иноагентом);

– ALEKSEEV (назвал Россию "агрессором", после чего въезд в нашу страну был ему запрещен);

– Нино Катамадзе (певица назвала нашу страну "оккупантом и сообщила о разрыве отношений с нашей страной, после 2019 года не дает у нас концертов);

– VERKA SERDUCHKA (артисту Андрею Данилко запрещено в течение 50 лет посещать Россию из-за хамских высказываний о спецоперации и руководстве страны).

Кажется логичным, что в качестве зрителей на фестивале в зале "Дзинтари" появятся Алла Пугачева с пятым мужем-иноагентом. В Израиле Примадонна не пропускала антироссийских сборищ и концертов гастролирующих предателей Родины. На Рижском взморье она должна остаться верной этой традиции.