"Спасибо Путину": украинские звезды схватили за горло пригласившую российских иноагентов Вайкуле

Звезды незалежной отказались выступать вместе с россиянами

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА, АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА, МАРИИ ПЕТРОВНЫ ИНГЕБЕРС-МАКСАКОВОЙ, НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА БОРТНИКА



В Юрмале продолжается фестиваль Лаймы Вайкуле, собравший предателей Родины и иноагентов. Хотя сама певица это слово терпеть не может. "Плевать я хотела на это ужасное, глупое, идиотское звание "иноагент"! – бушует Вайкуле. – Почему все нормальные люди должны жить по этим правилам идиотов?! У меня фестиваль не иноагентов, а нормальных, добрых, хороших людей. Они патриоты, а не иноагенты!"



Стоит напомнить, кого Вайкуле отнесла к "нормальным, добрым, хорошим людям" и к "патриотам":

– Марию Максакову* (сбежала из Москвы в Киев, признана Минюстом иностранным агентом, поскольку призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти Российской Федерации);

– Веру Брежневу (певица вместе со своим мужем и продюсером покинула Россию в числе первых – в феврале 2022 года, лишена вида на жительство в РФ);

– Андрея Макаревича* (объявлен в России иностранным агентом из-за "иностранного влияния");

– MAX BARSKIH* (известный своей русофобской позицией украинский певец Николай Бортник признан Минюстом РФ иноагентом);

– ALEKSEEV (назвал Россию "агрессором", после чего въезд в нашу страну был ему запрещен);

– Нино Катамадзе (певица назвала нашу страну "оккупантом и сообщила о разрыве отношений с нашей страной, после 2019 года не дает у нас концертов);

– VERKA SERDUCHKA (артисту Андрею Данилко запрещено в течение 50 лет посещать Россию из-за хамских высказываний о спецоперации и руководстве страны).

Формируя программу, Вайкуле старалась, чтобы украинские и российские исполнители не пересекались на сцене и в гримерках. Артисты Незалежной буквально взяли ее за горло требованиями и условиями. И певица сдалась под натиском требовательных украинских гостей.

"Для меня сегодня пожелания украинцев, которые так сильно страдают, на первом месте, – клянется Вайкуле. – Я должна учитывать их психологическое состояние. И они не могут стоять на сцене с людьми, которые равнодушны к их ситуации. Поэтому я сегодня готова полностью делать то, что мне скажут украинские артисты. Это было их условие, чтобы на фестивале не было определенных артистов. Спасибо Путину за это!"

*признаны иноагентами в РФ.

