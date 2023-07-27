Фестиваль иноагентов в Юрмале грозит штрафом и уголовным сроком Лайме Вайкуле в России

За шабаш придется ответить по закону

Авторский фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале с треском провалился. Три года она отменяла свое "Рандеву" то из-за ковида, то из-за спецоперации. И вот форум вернулся и собрал тех, кого в России считают предателями и врагами.

"Яркий, изысканный и романтичный фестиваль "Laima Rendezvous Jūrmala 2023" соберет самых востребованных звезд эстрады, легендарных мировых музыкантов и актуальных исполнителей", – зазывает покупать билеты сайт мероприятия на Рижском взморье. Но все оказалось пшиком – первый день день фестиваля прошел при полупустом зале.

А Лайме Вайкуле теперь мало что въезд в Россию закрыт, так и грозит уголовное дело сразу по нескольким статьям.

Как пояснил адвокат, во-первых, выручка от продажи билетов на фестиваль частично идет в помощь ВСУ. А как сообщил Росинфомониторинг, "оказание финансовой, материально-технической и иной помощи Украине, в том числе ВСУ, влечет уголовную ответственность по статье 275 УК России "Государственная измена", предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы".

Во–вторых, привлекая к участию в фестивале признанных в России иностранными агентами артистов и выплачивая им гонорар, Вайкуле попадает под действие закона об иноагентах и сама может попасть в их число. Кроме того, уже в трех чтениях одобрен законопроект, предусматривающий штраф до 300 тысяч рублей за перевод денег иностранным агентам и пособничество им.