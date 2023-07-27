Алла Пугачева с мужем-иноагентом отказались финансировать армию Украины по просьбе Лаймы Вайкуле

Примадонне не хватало вляпаться в еще один скандал

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМИ АГЕНТАМИ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ, АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА, АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА.

При полупустом зале прошел первый день авторского фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале – билеты на выступление украинского балета FREEDOM BALLET, который впервые выступил в Латвии с танцевальным спектаклем Boudoir, оказались непроданными.

Лайма Вайкуле очень надеялась, что в концертном зале "Дзинтари" появится Алла Пугачева с пятым мужем-иноагентом, и спасет положение. Журналисты дежурили у входа: вдруг придет Примадонна?! Не пришла.

И, вероятно, главная причина – нежелание поддерживать армию украинских карателей и националистов. Ведь в афише прямо сказано: часть средств от мероприятия пойдет на помощь ВСУ.

Если вспомнить все, что наговорили за эти полтора года Примадонна и ее муж, какой грязью поливали они Родину, то не хватало им еще для полного комплекта попасть в число спонсоров армии Украины, к которым автоматически относятся все, кто пришел на фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala.

Как говорят близкие певицы, Пугачева может появиться в качестве зрителя в последний день фестиваля, когда будет выступать ее земляк – живущий в Израиле и признанный иноагентом пенсионер Андрей Макаревич*. На Земле обетованной они встречаются, так что теперь сам Бог велел встретиться и на Рижском взморье. Билетов, кстати, на закрытие фестиваля уже нет – это единственный день, когда в зале будет аншлаг.

*признан иноагентом в РФ