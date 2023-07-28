Отдельно от предателей: назван точный день появления Пугачевой на фестивале иноагентов Вайкуле

Отдельно от предателей: назван точный день появления Пугачевой на фестивале иноагентов Вайкуле
Фото: Феликс Грозданов
Примадонна сделала выбор

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА 

В курортной Юрмале продолжается авторский фестиваль Лаймы Вайкуле LAIMA RENDEZVOUS JŪRMALA 2023. Главная интрига – появятся ли у прибалтийской подруги Алла Пугачева со своим пятым мужем-иностранным агентом.

В день открытия фестиваля, 26 июля, Примадонны не было. Вероятно все дело в том, что часть средств, вырученных от продажи билетов в этот день, должна была пойти в помощь украинской армии. Пугачевой не хватало только клейма спонсора нацистов и карателей, мало ей жизни с иноагентом и его антироссийских выпадов!

Помощница хозяйки фестиваля Элита Милграве пообещала, что Пугачева и Галкин* "точно будут 29 июля". В этот день состоится бенефис Лаймы Вайкуле с приглашенными друзьями. В программе – Янис Стибелис, Markus Riva, Элина Нечаева (Эстония), Деницса Караславова (Болгария). Т.е. никаких иноагентов, предателей и врагов России не ожидается.

Это самый политически нейтральный день фестиваля, который и выбрала Примадонна с мужем-юмористом. После новости о том, что Алла Пугачева будет, резко выросли продажи на провальный изначально концерт – сегодня заполнено уже около 50 процентов зала, хотя цены на билеты достигают 330 евро (33 тыс рублей). 

*признан иностранным агентом

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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