"Нужно действие": Урганту выдвинули условие для возвращения на ТВ

Шоумену требуется всего один шаг

Иван Ургант не появляется на федеральном ТВ уже больше года. Все происходило постепенно – после исключения "Вечернего Урганта" из сетки Первого канала Ивана отстранили от "Золотого граммофона", который тот ежегодно вел.

Политолог Дмитрий Раевский указал, что ныне настали такие времена, когда одной нейтральности мало, если публичный человек желает остаться на плаву. Поэтому выбор делать рано или поздно придется. Хотя певец Потап утверждал, что Иван якобы просил прощения за СВО у украинских коллег, сам Ургант это отрицает.

Беда Урганта в том, что четкую позицию он до сих пор не спешит озвучивать. Политолог полагает, что тот рано или поздно потеряет популярность у целевой аудитории – кумир ведь молчит и от ответственности отказывается. В таком случае странно ожидать возвращения Урганта на ТВ и продолжит работу в прежнем формате.

Однако Раевский видит для шоумена следующий выход: выйти к публике и высказаться, обозначив собственную позицию. Все средства у того под рукой: далеко ходить не нужно. Достаточно лишь заявления через медиа или публикации ролика с обращением к аудитории в социальных сетях.

"Нужно действие, молчание Урганта затянулось", – указал Раевский.

А ранее выезд Ивана из страны комментировал его отец, телеведущий Андрей Ургант.