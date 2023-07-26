"Точно не останется": отец раскрыл план улетевшего из России Урганта

Ведущий не слишком горюет из-за потери работы на ТВ

После ухода из Первого канала, о котором никто и не думает забывать, жизнь Ивана Урганта продолжает обрастать самыми невероятными слухами. Некоторые полагают, будто ведущий навсегда забыл о родной стране и нашел себе место где-то на Западе. Однако отец шоумена, актер Андрей Ургант утверждает, что сын на месте – и там и останется.

Летом Иван съездил в Исландию и сполна насладился конной прогулкой, о которой поведал поклонникам. Затем решил отправиться во Францию, где с удовольствием проводит время.

Ургант-старший утверждает, что здесь ничего невероятного и предосудительного нет: сын давно обожает путешествовать и всегда возит семью посмотреть на мировые красоты. Учитывая увольнение с Первого канала, времени у звезды телевидения стало хоть отбавляй, и Иван извлекает из этого для себя максимальную пользу. На прошлой неделе он погостил у родителей вместе с детьми – приехал в Москву навестить родных.

"За рубежом точно не останется. Полагаю, что это его личные путешествия", – высказался Ургант-старший о сыне.

Впрочем, Ургант не сильно горюет после закрытия своего шоу на Первом канале, которое не выходит в эфир с прошлого года. А недавно мы писали, что отец ведущего начал сниматься в одном из российских сериалов.