В самой дорогой стране мира: Ургант похвастался перед россиянами огромными тратами

Курс рубля
- Режим стремительного падения: почему рубль летит на дно
- Банки резко подняли курс валюты на фоне мятежа в России
- У доллара появился сильный конкурент – и это не юань
Вопрос с запуском "Вечернего Урганта", кажется, рискует окончательно потерять свою актуальность у руководства "Первого канала". Сам бессменный и бывший ведущий закрытого шоу развлекается, как может – и делает все, чтобы не терять оптимизм.
После парочки селфи из Останкино, Турции и Исландии, считающейся самой дорогой страной в мире, Иван Ургант отправился отдыхать в неизведанные края, которые решил исследовать, сидя верхом на коне. И видеозапись сделал прямиком на седле. На записанном ролике Иван шлет пламенный привет земляку и коллеге Михаилу Боярскому, исполняя на собственный лад песню из "Трех мушкетеров", о чем мы писали ранее.
Как пишет "Комсомолка", поклонников начала неимоверно раздражать показавшаяся им чванливость героя торжества – ведь Иван, по мнению недовольной публике, то и дело намекает на собственное финансовое благополучие и богатство.
"Потра-потра-потратили мы 48 тысяч", – радостно поет шоумен.
К слову, отмечает медиа, непонятно, на что именно у Ивана ушло 500 евро – или за билет, или за аренду жилья. Или, что вероятнее всего, за ту самую прогулку верхом на лошади.
Звезда в ужасе от произошедшего