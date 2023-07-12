В самой дорогой стране мира: Ургант похвастался перед россиянами огромными тратами

Ведущий ни в чем себе не отказывает

Вопрос с запуском "Вечернего Урганта", кажется, рискует окончательно потерять свою актуальность у руководства "Первого канала". Сам бессменный и бывший ведущий закрытого шоу развлекается, как может – и делает все, чтобы не терять оптимизм.

После парочки селфи из Останкино, Турции и Исландии, считающейся самой дорогой страной в мире, Иван Ургант отправился отдыхать в неизведанные края, которые решил исследовать, сидя верхом на коне. И видеозапись сделал прямиком на седле. На записанном ролике Иван шлет пламенный привет земляку и коллеге Михаилу Боярскому, исполняя на собственный лад песню из "Трех мушкетеров", о чем мы писали ранее.

Как пишет "Комсомолка", поклонников начала неимоверно раздражать показавшаяся им чванливость героя торжества – ведь Иван, по мнению недовольной публике, то и дело намекает на собственное финансовое благополучие и богатство.

"Потра-потра-потратили мы 48 тысяч", – радостно поет шоумен.

К слову, отмечает медиа, непонятно, на что именно у Ивана ушло 500 евро – или за билет, или за аренду жилья. Или, что вероятнее всего, за ту самую прогулку верхом на лошади.