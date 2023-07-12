"Куда нас занесло?": пропавший Иван Ургант нашелся в странном месте

Где находится шоумен до конца неизвестно

С прошлого года знаменитого ведущего не слышно и не видно. После неоднозначных высказываний, за которые его критиковали россияне и коллеги по творческому цеху, одноименное шоу артиста закрыли. Ходили слухи, что Иван Ургант покинул Россию, из-за чего на него также посыпался негатив.

Но преданные поклонники у звезды экрана остались. Некоторые жители нашей страны ждут и верят, что "Вечерний Ургант" вернется на экраны. А его ведущий снова будет вести главные мероприятия, сниматься в кино и, как раньше, активно вести социальные сети.

Но пока Иван Ургант в затишье. Можно сказать, что он пропал, ведь последняя публикация в его микроблоге была аж в июне. Поэтому фанаты понятия не имели, где находится их кумир и чем он занимается. Но сегодня шоумен наконец-то вышел на связь с публикой.

В его соцсетях появилось видео, на котором он запечатлен где-то в поле. В момент съемки актер едет верхом на коне и поет песню.

"Куда нас, сударь, к черту занесло?" – исполнил отрывок композиции из фильма "Три мушкетера" ведущий.

Это место многим фанатам показалось странным. Дело в том, что в комментариях народ оставил кучу сообщений о том, что его мечты не сбылись. Люди надеялись, что новое видео Иван Ургант запишет из студии своего телевизионного, а не из леса.