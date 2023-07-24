Лишившийся заработков Ургант нашел новую работу

Стало известно, что актер участвует в съемках нового сериала

В последнее время семья Ургантов переживает не самые простые времена. В прошлом году работы в своем шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале лишился знаменитый ведущий Иван Ургант. А не так давно стало известно, что трудности начались и у его отца – известного актера Андрея Урганта.

Впрочем, с какими бы испытаниями ни пришлось столкнуться семейству, жизнь не стоит на месте. Чтобы заработать не пропитание, Ургантам приходится искать новые источники дохода. У Андрея Львовича, как выяснилось, дела наконец пошли на лад. Стало известно, что сейчас он вместе с другими актерами принимает участие в съемках нового сериала Алексея Андрианова.

В источнике сообщается, что проект режиссера будет посвящен судьбе Петра Столыпина. В эпизодах сериала расскажут о событиях начала XX века. Предположительно, главную роль в картине сыграет актер Александр Устюгов. Утверждается, что в съемках, помимо Андрея Урганта, задействованы также Стася Милославская, Александр Яценко, Екатерина Волкова и другие артисты.

Как известно, в последний раз Ургант порадовал зрителей новой ролью в прошлом году. А совсем скоро, судя по всему, актер снова появится на экранах. А ведь еще совсем недавно его дела шли куда менее удачно. Ранее "Утро.ру" писало, что Андрей Ургант лишился заработков и работы телеведущего после мятежа ЧВК "Вагнер".