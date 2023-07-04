Ургант остался без средств к существованию после мятежа ЧВК

Ургант остался без средств к существованию после мятежа ЧВК
Андрей Ургант. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Шоумен лишился места телеведущего

Несколько новостных порталов, которые входили в медиагруппу "Патриот", принадлежавшую Евгению Пригожину, прекратили функционировать после окончания мятежа ЧВК Вагнера. Сотни людей остались без работы, среди которых оказался и отец Ивана Урганта.

Андрей Ургант, как сообщают СМИ, трудился в одном из крупнейших подразделений холдинга, ежемесячная аудитория которого составляла около 40 миллионов человек. Был он соведущим шоу "Главный Ургант", в ходе которого рассказывал о главных событиях, случившихся за неделю. Теперь же пожилой мужчина остался без средств к существованию.

Ну а если добавить к этому, что трудности с работой испытывает и "отмененный" на российском телевидении Иван Ургант, то ситуация и вовсе вырисовывается достаточно плачевная. Ведь, как сообщают, Иван уже готов взяться за вебинары, устраиваемые инфо-бизнесменами, на которых давно уже точит зуб Ксения Собчак.

Напомним, что сложности возникли у младшего Урганта после того, как он высказал свое мнение о спецоперации. Вскоре после его заявления программа "Вечерний Ургант" была снята с эфира.

Зимой в Сети распространились слухи о том, что в Дубае прошли съемки нового эпизода шоу, однако то была лишь костюмированная вечеринка в искусно воссозданных декорациях. Тогда Иван Ургант с коллегами на пару часов воссоздали атмосферу передачи для богатенького любителя их творчества.


Источник: Фонтанка ✓ Надежный источник
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