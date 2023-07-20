"Проел свои денежки": сделано заявление о возвращении Смольянинова* в Россию

"Проел свои денежки": сделано заявление о возвращении Смольянинова* в Россию
Артур Смольянинов. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оплевавший Родину артист еле сводит концы с концами

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АРТУРОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ СМОЛЬЯНИНОВЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АРТУРА СЕРГЕЕВИЧА СМОЛЬЯНИНОВА.  

Когда-то Артур Смольянинов* пользовался бесконечной любовью зрителя. После блистательной роли в нашумевшей киноленте "9 рота" артист стал настоящей звездой. Каким же было удивление публики, когда выяснилось, что любви к родному государству мужчина не испытывает. После ряда скандальных русофобских заявлений Артур отчалил за границу, однако и там его не ждало счастье.

Многие российские звезды совершили одну и ту же ошибку. По какой-то причине лицедеям вздумалось, что на чужбине их ждут с распростертыми объятиями. Однако реальность оказалась совсем иной. Тому же Смольянинову* приходится из кожи вон лезть, чтобы заработать себе на жизнь.

Артист уже не стесняется устраивать сомнительного вида представления в женских нарядах. В целом, Артур готов на любые кривляния, лишь бы привлекать к себе внимание и оставаться на плаву.

Однако, как уверена знаменитый режиссер Светлана Дружинина, в какой-то момент Артуру и ему подобным придется отвечает за содеянное. Культурный деятель считает, что Смольянинов* и другие беглецы в конце концов пытаются вернуться на Родину. Впрочем, это вряд ли будет связано с раскаянием. Все значительно более прозаично – на чужбине у них нет возможности зарабатывать себе на безбедное существование. Там они по факту никому не нужны.

"Многие уже сюда возвращаются, потому что проели свои денежки, я знаю этих людей", – заявила Дружинина.

К слову, недавно бывшая жена Артура серьезно пострадала в поезде.

*признан иноагентом в РФ


Источник: Эмпатия Манучи ✓ Надежный источник
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