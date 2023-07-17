Удары по голове: Мельникова пострадала в поезде

Актриса даже не стала брать бизнес-класс

Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова активно ведет соцсети и общается с поклонниками. Она делится деталями на разные темы, не только о работе. На днях она откровенно рассказала поклонникам, что покинула Москву и отправилась в Санкт-Петербург.

В своем аккаунте Мельникова рассказала, что едет в купе на верхней полке. Поклонники удивились такой простоте актрисы, ведь не каждая звезда согласится ехать в обычном поезде без каких-либо особенных удобств. Фанаты с иронией отнеслись к увлечениям Мельниковой.

"Особенно классно засыпать в плацкарте под храп старых дедов"; "Ну тут у каждого свои предпочтения", "Поезд, видимо, как колыбель. Плавное покачивающее движение, монотонный звук, повторяющиеся пейзажи за окном", – написали поклонники.

Но несмотря на всю простоту быта, Дарья Мельникова умеет по-настоящему наслаждаться жизнью. Она отметила, что для нее в ночных путешествиях в поезде есть какая-то магия. Поэтому ей наоборот нравятся такие поездки. Хотя, как отметила сама актриса, несколько раз она ударилась головой из-за размещения на верхней полке.

"Я не знаю, в чем магия ночных поездов, но в них, сколько бы часов не спал, всегда высыпаешься. Или может так только с Питером. Поезда обожаю", – рассказала Дарья Мельникова.

Напомним, после побега бывшего мужа Артура Смольянинова* (признан иноагентом по решению Минюста РФ) Дарья Мельникова улетела за границу с двумя детьми. Сам же Смольянинов* только и успевает критиковать Россию и поливать грязью власть и граждан.