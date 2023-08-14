Раскрыта реакция россиян на возвращение Нетребеко в Россию

Раскрыта реакция россиян на возвращение Нетребеко в Россию
Анна Нетребко. Фото: Photoagency Interpress/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Певица в последнее время не вылезает из скандалов

Оперная певица Анна Нетребко переживает непростые времена. После начала СВО на артистку обрушился шквал критики, причем как из России, так и за рубежом. Из-за этого звезда лишилась заработка и пришлась везде не ко двору. 

Раньше Нетребко считалась топовой певицей в России, ее любили и уважали миллионы. Но публика быстро почувствовала ее скользскую натуру и назвала лицемеркой. Все дело в том, что знаменитость очень ловко подстраивается под веяния западной культуры и пытается усидеть на двух стульях.

В последнее время в светском обществе ходят слухи о том, что Анна Нетребко тайно мечтает вернуться в Россию и продолжить давать здесь концерты, зарабатывая прежние деньги. Ведь жить она привыкла на широкую ногу. 

Продюсер Павел Рудченко уверен, что поклонники вряд ли снова воспримут Нетребко с прежней радостью. Так что после возвращения певица может столкнуться с разочарованием. Единственное, ради чего ее нормально примут в России – это намерение осторожно прощупать почву и посмотреть на настроение людей. 

"Я думаю, что волна негодования поднимется. Еще свежи раны, нанесенные подобные артистами", – раскрыл реакцию россиян продюсер. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Анна Нетребко взвыла русским матом за границей. 

Источник: Popcake ✓ Надежный источник
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