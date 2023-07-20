"Жутко": уехавшая в США российская легкоатлетка плюнула на родину

"Жутко": уехавшая в США российская легкоатлетка плюнула на родину
Дарья Клишина. Фото: соцсети
Спортсменка резко высказалась в адрес родной страны

Легкоатлетка Дарья Клишина уже много лет покоряет вершины зарубежного спорта. Она смогла достичь больших успехов в прыжках в длину, но на всех соревнованиях выступает она, конечно, уже не за Россию, так как живет и работает в США.

В недавнем интервью Клишина призналась, что ничуть не скучает по родине. Такое заявление могло бы ранить сердца ее бывших соотечественников, ведь она словно плюнула на родину. Многие и так периодически критикуют ее за антипатриотичные настроения. 

Дарья Клишина призналась, что ей хорошо живется в США и возвращаться она не намерена. В Америке у нее муж и дети, а в Россию она приезжает максимум раз в год навестить родителей. Если же Клишина летит в Россию, то одна, без детей. И на то есть свои причины. 

"Самое сложное в поездке в Россию – это логистика. Надо лететь через Стамбул, все жутко дорого", – призналась Клишина. 

Спортсменка добавила, что в России у нее есть друзья, с которыми она поддерживает связь посредством интернета. Родители тоже летают к Клишиной в США два раза в год. 

Напомним, тверитянка Дарья Клишина является серебряным призером чемпионата мира 2017 по прыжкам в длину. Кроме того, она стала победительницей Универсиада в 2013 году, чемпионатов Европы в 2011 и 2013 годах. Также она чемпионка среди российских юниоров.

Ранее "Утро.ру" сообщало о том, кто устроил провокацию и подставил россиянку и олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву. 

Источник: Sports.ru ✓ Надежный источник
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