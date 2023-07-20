"Миллиарды долларов в канадских банках и замки": Дайнеко насмешили введенные против нее санкции

Русская певица стала большой грозой для Украины, Канады и Латвии

Когда Виктория Дайнеко стала победительницей "Фабрики звезд-5", то, конечно, и подумать не могла, что через два десятилетия ее будут бояться в нескольких странах мира. Сегодня ее то и дело вносят в санкционные списки. Сама певица, впрочем, смотрит на это с юмором. В чем призналась "Утро.ру" на пресс-бранче "Русской медиагруппы" и журнала Voice в рамках музыкального фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга".

Виктория, глядя на Вас, такую хрупкую и нежную, невозможно поверить, что Вас боятся в Канаде, Латвии, Украине, где находитесь в санкционных списках! Неужели Вы такая опасная и страшная?!

Сама удивляюсь и не понимаю! (улыбается) Когда Канада внесла меня в санкционный список (попала туда 3 февраля 2023 года как "российский агент дезинформации" – Прим. ред.), я позвонила маме и сказала: "Вы представляете, девчонка, которая родилась в маленьком поселке в Казахстане и провела детство в Якутии, внезапно стала серьезной и влиятельной женщиной!"

Но Вас эти санкции как-то печалят?

Безумного огорчает, что "миллиарды долларов в канадских банках и замки" могут отнять (смеется). Если серьезно, то это я точно переживу, тем более, в Канаде никогда в жизни даже не была. Кстати, санкции никак не сказались на моей возможности перемещаться по миру – буквально три недели назад я была в Европе. И никто мне на границе не говорил: "Стой, фашист, куда идешь!" Напротив, когда узнавали, что я из России, мне все улыбались. Мне кажется, все эта ненависть к русским – искусственная. Простые люди нам все равно рады.

За что же на Вас все так окрысились?

Наверное, я правильно делаю свою работу, искренне поддерживаю свою страну и горжусь ею. А это кому-то не нравится. Нам хотят навязать западную точку зрения, а я не хочу этого.

Но ведь не все же артисты поддерживают и Вас, и происходящее!

Со многими знакомыми я перестала общаться только потому, что они попали под влияние западной пропаганды. Были артисты, которые от меня отписались. А вот моя семья, мои родители, напротив, мною гордятся.

А если бы сегодня что-то можно было изменить, куда-то не пойти, что-то не сказать, чтобы не было этой ситуации, как бы поступили?

Я ни о чем не жалею! Помню свои эмоции после концерта в "Лужники" (концерт-митинг "Zа Россию! Zа мир без нацизма!" собрал более 95 тысяч человек – Прим. ред.). Я позвонила папе и сказала, что на концерте было в три раза больше людей, чем в городе со всеми окрестными районами, где я выросла.

Что Вами движет, когда ездите на Донбасс?

Впервые я там оказалась в 2018-м, потом поехала через год. Побывав там, не могу не поддерживать живущих там людей. И поэтому когда только объявили о начале СВО, у меня появилась уверенность, что наконец-то справедливость восторжествует и люди Донбасса получат свой шанс на покой и мирную жизнь.

В феврале этого года на Украине Вас внесли в "черный список" с формулировкой: "Сыграла важную роль в российской пропаганде и поддержала российскую политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, аннексию Крыма"…

Знаете, я скучаю по "домайданному" Киеву, для меня это было одним из мест вдохновения. Раньше мы все туда ездили, снимали клипы, выступали, отдыхали. Те времена давно прошли, но, будем надеяться, что скоро все будет хорошо.

