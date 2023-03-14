Глава Росатома предупредил об ответных мерах на санкции против российских предприятий атомной отрасли

Глава Росатома предупредил об ответных мерах на санкции против российских предприятий атомной отрасли
Алексей Лихачев Фото: Сандурская Софья/ АГН Москва
Госкорпорация продолжает развивать сотрудничество с зарубежными партнерами

Цель санкций против организаций российской атомной отрасли и руководства Росатома – изолировать самые технологичные и перспективные секторы экономики России, отрезать их от международного сотрудничества. Но добиться этого у сторонников рестрикций не получится. Несмотря на возникающие трудности, предприятия Росатома продолжают развиваться и работать, в том числе за рубежом. На это четко указал генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

Выступая во вторник, 14 марта, на Дне информирования в научном центре ТРИНИТИ, Лихачев прокомментировал объявленное в феврале решение Великобритании ввести санкционные ограничения в отношении ряда руководителей Росатома и предприятий российской атомной отрасли.

"Мы понимаем, что санкционное давление будет нарастать. Мы к этому готовы. И думаем об ответных мерах, потому что никому не позволим получать конкурентные преимущества, используя нелегитимные, нечестные политические рычаги",

– приводит Telegram-канал "Страна Росатом" слова главы госкорпорации.

Ранее в Литве заявили, что будут настаивать на внесение Росатома в санкционные списки Евросоюза. По оценке Лихачева, это может принести определенные трудности российским компаниям атомной сферы, но на реализацию поставленных целей не повлияет. "Дальнейшее развитие и выход на новые рубежи продолжатся, а с ними – международные контакты и обмен информацией", – заверил Алексей Лихачев.

Первый в 2023 году #ДеньИнформирования Росатома проходит 14 марта в научном центре ТРИНИТИ в подмосковном Троицке.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
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