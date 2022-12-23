Уникальные аппараты генерации монооксида азота от Росатома доставлены в госпиталь имени Вишневского

Уникальные аппараты генерации монооксида азота от Росатома доставлены в госпиталь имени Вишневского
Фото: Росатом
Приборы установят в отделениях реанимации и интенсивной терапии

Росатом передал в ФГБУ "НМИЦ ВМТ Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" десять аппаратов генерации монооксида азота "Тианокс". Данный прибор производства Российского федерального ядерного центра – ВНИИ экспериментальной физики (г. Саров) не имеет аналогов в мире и позволяет спасать пациентов в самых критических случаях.

Монооксидный азот (NO) необходим для ингаляций. Уникальность аппарата "Тианокс" заключается в том, что он синтезирует данный газ при комнатной температуре, используя при этом обычный воздух в помещении, где установлен. Таким образом, в больнице не нужно держать запас баллонов с NO. Более того, показатели газа, который воздействует на пациента, контролируются в момент непосредственного производства продукта, поэтому его чистота гарантирована.

"Тианокс" уже заслужил самые высокие оценки экспертов и практикующих медиков. Он успешно используется в российских медучреждениях в отделениях кардиохирургии, реанимации, пульмонологии, гинекологии и реабилитации, в том числе в Медцентрах имени В.А. Алмазова и имени А.Н. Бакулева, Нижегородской специализированной кардиохирургической больнице, Томском НИИ кардиологии, НИИ им. Н.В. Склифосовского, военных госпиталях имени Н.Н. Бурденко и имени А.А. Вишневского, и многих других. С 2022 года уникальный отечественный прибор входит в стандарт оснащения неонатологических центров страны.

Фото: Росатом

Безвозмездная передача Росатомом десяти аппаратов "Тианокс" для отделений реанимации и интенсивной терапии ФГБУ "НМИЦ ВМТ им. А. А. Вишневского", которая состоялась 23 декабря 2022 г., закроет расчетную потребность медицинского учреждения в этом оборудовании и позволит вылечить тысячи пациентов. В целом, по оценке специалистов, широкое использование таких аппаратов сократит количество смертей в стране на 100-150 тысяч в год и приведет к увеличению средней продолжительности жизни россиян, в том числе переболевших COVID-19, на 2,5 года.

Как сообщают в Департаменте коммуникаций Госкорпорации "Росатом", в общей сложности в 2022 году было поставлено в российские медучреждения 200 приборов "Тианокс". При этом в РФЯЦ-ВНИИЭФ рассчитывают, что к концу 2023 года смогут выйти на объем производства около 2500 таких аппаратов в год.

"Надо учитывать, какое количество этой техники будут готовы внедрять у себя российские клиники. Насколько врачи будут готовы, настолько мы и обеспечим потребности нашей медицины",

– заверил директор научно-производственного центра РФЯЦ-ВНИИЭФ, член-корреспондент РАН Виктор Селемир. Для подготовки специалистов к использованию уникального аппарата в клинических условиях на базе Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге будет создан соответствующий центр.

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