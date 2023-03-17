В Токио указывают на неэффективность западных рестрикций

Санкционные меры Запада с экономическим давлением в целом практически не оказали никакого влияния на жизнь среднестатистического россиянина, считает профессор Центра славяно-евразийских исследований Университета Хоккайдо Ринсуке Хаттори, отмечает "Радио 1".

Эксперт считает, что Россия, наученная политическим опытом, сумела и в этот раз найти выход из сложной ситуации. Москва за счет "обходных путей" добилась того, что западные санкции не стали причиной снижения уровня жизни населения, пишет телеканал "360".

Общественное мнение Японии, со слов профессора, ошибочно полагает, что северные соседи страдают из-за товарного дефицита, передает РИА ФАН. Однако статистика говорит сама за себя: в сравнении с уровнем потребительской стоимости в конце 2021 года показатель на февраль 2023-го вырос на 13 пунктов – от 100 до 113,4. Фактически, цены поднялись примерно на 13 процентов.

Однако сама Япония, находящаяся в орбите западной экономической системы, сталкивается с ростом цен. В стране сильно дорожают продукты и топливо, указывает профессор.