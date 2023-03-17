США обрушили смертельный удар по российской авиации

США обрушили смертельный удар по российской авиации
UAC/www.globallookpress.com
И по жизни самих россиян

Российские Superjet столкнулись с серьезнейшей проблемой в виде отсутствия свечей зажигания, ранее поставляемых Соединенными Штатами. Санкционные меры могут привести к проблемам с интенсивностью полетов, пишет РБК, ссылаясь на собственные источники.

Свечи предназначены для французского турбовентиляторного двигателя SaM146. Ситуация чревата самыми опасными рисками для гражданской авиации – представители отрасли опасаются, что из-за этого часть авиапарка будет остановлена. Фактически, программа полетов гражданской авиации на "Суперджетах" будет прекращена.

О ситуации с дефицитом свечей зажигания сообщили Минпромторгу. Отрасль надеется, что российский авиапром сможет решить проблему в 2023 году. В "Ростехе" сообщили, что импортозамещение свечей и полной номенклатуры изделий для "Суперджетов" идет полным ходом.

По словам лидера французской правой партии "Патриоты" Флориана Филиппо, из-за санкций Запада Россия еще дальше уйдет в экономическую орбиту Китая, пишет телеканал "360". Вероятнее всего, КНР займет большую часть российского рынка.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
новости партнеров

Истерика у Зеленского: зачем армия Украины напала на Запорожье

ВСУ попытались атаковать регион

Украинский комбат-жалобщик получил по шапке после интервью американцам

Киеву не нравятся слишком разговорчивые подчиненные

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей