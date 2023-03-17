И по жизни самих россиян

Российские Superjet столкнулись с серьезнейшей проблемой в виде отсутствия свечей зажигания, ранее поставляемых Соединенными Штатами. Санкционные меры могут привести к проблемам с интенсивностью полетов, пишет РБК, ссылаясь на собственные источники.

Свечи предназначены для французского турбовентиляторного двигателя SaM146. Ситуация чревата самыми опасными рисками для гражданской авиации – представители отрасли опасаются, что из-за этого часть авиапарка будет остановлена. Фактически, программа полетов гражданской авиации на "Суперджетах" будет прекращена.

О ситуации с дефицитом свечей зажигания сообщили Минпромторгу. Отрасль надеется, что российский авиапром сможет решить проблему в 2023 году. В "Ростехе" сообщили, что импортозамещение свечей и полной номенклатуры изделий для "Суперджетов" идет полным ходом.

По словам лидера французской правой партии "Патриоты" Флориана Филиппо, из-за санкций Запада Россия еще дальше уйдет в экономическую орбиту Китая, пишет телеканал "360". Вероятнее всего, КНР займет большую часть российского рынка.