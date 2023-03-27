Энергетический апокалипсис: Россия готовит ответный удар по Западу

Энергетический апокалипсис: Россия готовит ответный удар по Западу
Фото: www.unsplash.com
Москве есть, чем "порадовать" партнеров

Зарубежные рестрикции серьезно подрывают положение дел в сфере мировой экономики. Как сообщил глава отдела экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский, у Москвы достаточно механизмов ответного удара по западным государствам.

К сожалению, сейчас ситуация достигла высочайшего уровня накала, поэтому в главном внешнеполитическом ведомстве нашей страны не исключают никаких вариантов ответа на санкционное безумие коллективного Запада, передает телеканал "360".

Дипломат подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий и при необходимости может ответить западным партнерам самым решительным образом, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". В то же время, пока Москва старается избегать крайних мер, так как заботится о стабильности в мировом пространстве.

Однако при необходимости могут развиться весьма неблагоприятные сценарии. Как подчеркнул дипломат, раскручивание спирали ограничений может привести к "продовольственному и энергетическому апокалипсису", передает информационный ресурс "Общественная служба новостей". Очевидно, что в руках России сконцентрированы жизненно необходимые человечеству энергоресурсы и продовольственные богатства.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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