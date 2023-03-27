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Зарубежные рестрикции серьезно подрывают положение дел в сфере мировой экономики. Как сообщил глава отдела экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский, у Москвы достаточно механизмов ответного удара по западным государствам.
К сожалению, сейчас ситуация достигла высочайшего уровня накала, поэтому в главном внешнеполитическом ведомстве нашей страны не исключают никаких вариантов ответа на санкционное безумие коллективного Запада, передает телеканал "360".
Дипломат подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий и при необходимости может ответить западным партнерам самым решительным образом, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". В то же время, пока Москва старается избегать крайних мер, так как заботится о стабильности в мировом пространстве.
Однако при необходимости могут развиться весьма неблагоприятные сценарии. Как подчеркнул дипломат, раскручивание спирали ограничений может привести к "продовольственному и энергетическому апокалипсису", передает информационный ресурс "Общественная служба новостей". Очевидно, что в руках России сконцентрированы жизненно необходимые человечеству энергоресурсы и продовольственные богатства.
Лондон находится в бедственном положении