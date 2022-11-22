Россия предлагает десятки технологических решений для строительства атомных станций малой мощности – Росатом

Маломощные АЭС могут быть возведены не только на земле, но и на воде

Интерес к атомным станциям малой мощности (АСММ) в мире растет с каждым годом. На это обратил внимание президент АО "Русатом Оверсиз" (входит в госкорпорацию "Росатом") Евгений Пакерманов. При этом Россия сегодня обладает десятками технологических решений для создания АСММ, и некоторые проекты уже реализуются.

На проходящем в Сочи форуме "Атомэкспо-2022" Евгений Пакерманов сообщил, что в портфеле Росатома имеются десятки технологических решений по строительству различных АСММ, как наземных, так и плавучих.

"Сейчас в стадии реализации находится АСММ в Якутии, реактор "БРЕСТ-300" в Северске Томской области. Реакторы в стадии проектирования – "Шельф" мощностью 10 МВ и проектируемый Курчатовским институтом реактор мощностью в 1-2 МВт для обеспечения энергией удаленных территорий",

– приводит ТАСС слова Пакерманова. Также в Усть-Янском районе Якутии Росатом строит первую в мире наземную АСММ на базе двух реакторных установок "РИТМ-200Н".

По данным МАГАТЭ, в настоящее время в мире имеется около 50 проектов и концепций АЭС малой мощности или, по классификации МАГАТЭ, "малых модульных реакторов". При этом только четыре из них – в России, Аргентине и Китае – находятся на продвинутых этапах строительства, остальные пока на этапе разработки или опытно-конструкторских исследований.

XII Международный форум "Атомэкспо" открылся в Сочи 21 ноября 2022 года. В организованном госкорпорацией "Росатом" мероприятии участвуют представители атомной индустрии из более чем 50 стран, в том числе Китая, Белоруссии, Бразилии, Индии, Венгрии, Египта, Турции, ЮАР, Южной Кореи и др.