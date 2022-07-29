В России начнут применять оборудование "Росатома" для борьбы с онкологическими заболеваниями

В России начнут применять оборудование "Росатома" для борьбы с онкологическими заболеваниями
Росатом. Фото: Rosatom/www.globallookpress.com
Серийное производство уже началось

Российская государственная корпорация "Росатом" получила регистрационное удостоверение – оно необходимо для разработки комплекса лучевой терапии на базе ускорителя электрона "Оникс" – 6МэВ (КЛТ-6). В разработке непосредственное участие принимают специалисты Научно-исследовательского института технической физики и автоматизации (входит в управление АО "Русатом Хэлскеа, дивизион "Росатома").

Производственных мощностей Росатома вполне достаточно для восполнения дефицита линейных ускорителей в РФ. Внедрение разработки повысит доступность россиян к услугам качественной онкологической помощи на высокотехнологичном уровне. Основные потребности в оборудовании "Росатом" готов обеспечить.

По информации Росстата, в стране в прошлом году эксплуатировали 262 аппарата, однако 71 линейный ускоритель относится к числу устаревшего оборудования ввиду десятилетнего срока эксплуатации. Потребность же крайне высока – по закону (приказ Минздрава "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях") в стране требуется один ускоритель на 300 000 человек – то есть потребуется минимум 485 аппаратов.

В предыдущие два года удалось установить еще порядка 90 ускорителей, которые заменили, в том числе, устаревшее оборудование. Однако текущая потребность составляет минимум 20 аппаратов.

"Оникс" создается на базе компактного медускорителя с пучком тормозного излучения номинальной энергией 6 МэВ. Такой энергии вполне хватает для лучевой терапии. Аппарат реализует современные методики с дистанционной лучевой терапией при лечении пациентов в радиологических отделениях медучреждений, специализирующихся на онкологии любого уровня. В отличие от аналогов, комплекс не требует высоких эксплуатационных затрат, доступен для сервиса на протяжении всего жизненного цикла.

"На данный момент в России осуществляется лечение ряда онкологических заболеваний на оборудовании иностранного производства. “Оникс” – это полностью российская разработка. Доля отечественных компонентов достигает 80%. При этом цена "Оникса" не зависит от волатильности курса. Сервис и гарантийное обслуживание обеспечивает АО “НИИТФА” в Москве, что гарантирует высокую скорость обслуживания. Мы уверены, что конкурентноспособные характеристики и широкий спектр решения задач онкологического профиля позволят нашему комплексу лучевой терапии стать лидером при выборе оборудования для дистанционной лучевой терапии", – указал гендиректор АО "Русатом Хэлскеа" Игорь Обрубов.

Серийному производству медоборудования дан старт. Первые поставки запланированы на 2023 год. 

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