Росатом начал производство оборудования для первой египетской АЭС

Росатом начал производство оборудования для первой египетской АЭС
Фото: Росатом
Ленинградскую АЭС посетила с визитом египетская делегация

Египетская делегация посетила с рабочим визитом Ленинградскую АЭС, расположенную в г. Сосновый Бор (Ленинградская область). Данная станция обеспечивает около 55% энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области или 30% всей электроэнергии Северо-Запада России.

В состав египетской делегации вошли председатель Управления по атомным электростанциям Египта (NPPA) Амгед Эль-Вакиль, председатель Управления по ядерному и радиационному контролю Египта Сами Аталла, заместитель председателя NPPA Мохамед Рамадан. С российской стороны гостей принимали первый заместитель генерального директора по атомной энергетике госкорпорации "Росатом" Александр Локшин, руководители дивизионов и предприятий Росатома.

Гостям показали промышленную площадку энергоблоков с двумя реакторами поколения III+, введенными в 2018 и 2021 годах, в том числе блочный пульт управления, здание турбины и учебно-тренировочный центр АЭС.

Строящаяся в Египте по проекту Росатома АЭС "Эль-Дабаа" также будет состоять из энергоблоков с российскими реакторами ВВЭР-1200 поколения III+ (4 блока мощностью 1200 мегаватт каждый). "Эль-Дабаа" станет первой в стране атомной электростанцией.

"Мы высоко ценим профессионализм и целенаправленную работу российско-египетской команды по реализации проекта. Такие визиты демонстрируют, что проект продвигается без остановок или препятствий",

– заявил Амгед Эль-Вакиль.


В свою очередь, Александр Локшин подчеркнул, что реализация проекта идет по намеченному графику.

"Мы всегда подчеркиваем, что такие сложные, длительные и масштабные проекты могут быть реализованы только при полном взаимопонимании между заказчиком и генеральным подрядчиком",

– указал первый заместитель генерального директора Росатома.

АЭС "Эль-Дабаа" – первая атомная станция в Египте, которая будет построена по российскому проекту в городе Эль-Дабаа на берегу Средиземного моря, в 300 км к северо-западу от Каира. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор) поколения III+.

Сооружение АЭС осуществляется в соответствии с пакетом контрактов, вступивших в силу 11 декабря 2017 года. Согласно контрактным обязательствам, российская сторона не только построит станцию, но и осуществит поставку российского ядерного топлива на весь жизненный цикл атомной станции, а также окажет египетским партнерам помощь в обучении персонала и поддержку в эксплуатации и сервисном обслуживании станции на протяжении первых 10 лет ее работы. 

Источник: Росатом ✓ Надежный источник
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