Росатом — мировой лидер атомных технологий за прошедшие 15 лет

За сжатый срок госкорпорация сумела выбиться в лидеры на ядерном рынке

“Росатом” отмечает пятнадцатилетие с момента своего создания. За это время корпорация успела выбиться в мировые лидеры в атомных технологиях и успела внедриться в остальные секторы экономики, сообщили в пресс-службе компании, ссылаясь на гендиректора Алексея Лихачева.



В 2007 году российский лидер Владимир Путин подписал закон “О Государственной корпорации по атомной энергии Росатом”, упразднивший Федеральное агентство по атомной энергии. Полномочия и активы агентства были переданы “Росатому”, превратившемуся через какое-то время в интегрированную корпорацию, вобравшую в себя все лучшее, что существовало еще во времена Министерства среднего машиностроения СССР – новые компетенции в самом машиностроении, в логистике и “цифрах”.

“Все это позволило нам сначала стать безусловным мировым лидером в атомных технологиях, а теперь успешно выходить в новые секторы экономики. И в полной мере задействовать свои таланты, знания и опыт в решении важнейшей задачи сегодняшнего дня – укреплении технологического суверенитета страны",

— добавил Лихачев.

“Роскосмос” входит в топ-3 организации на ядерном рынке – за компанией уже второе место по добыче урана, и первое – по его обогащению. Третье место же ГК занимает по фабрикации топлива. “Росатом” лидирует в количестве энергоблоков атомных электростанций в портфеле заказов из-за рубежа.

В государственную корпорацию входят 350 дочерних предприятий из более чем двадцати городов, на которых работают порядка 300 тыс. человек.

Впечатляют и успехи в атомной энергетике – с 2007 года по настоящее время компания построила одиннадцать новых атомных энергоблоков на территории РФ, восемь – за ее пределами. Сейчас ведутся работы по сооружению двух энергоблоков на Курской АЭС-2, в Северске строят уникальный энергоблок четвертого поколения с быстрым реактором естественной безопасности БРЕСТ-ОД 300. А два года назад на Чукотке ввели в эксплуатацию первую в мире плавучую атомную ТЭС “Академик Ломоносов”. Впереди – сооружение наземной маломощной АЭС в Якутии. Создаются проекты в Бангладеш, Белоруссии, Венгрии, Египте, Индии, Иране, Китае, Турции.

Уже пять лет госкорпорация занимается системной работой по развитию новых направлений деятельности и созданию новых продуктов, выручка по которым с 2017 года выросла за четырехлетний период с 171 миллиарда до 335 млрд рублей. “Росатом” развивает и такие направления, как перевозки по Севморпути, создание портовой инфраструктуры в Арктике, ядерная медицина, цифровизация, аддитивные технологии, ветроэнергетика и многое другое.