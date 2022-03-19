В списке оказалось свыше двадцати государств

В настоящее время гражданам Российской Федерации доступны прямые рейсы без пересадок в 21 государство. Об этом сообщили в Министерстве транспорта, назвав страны, в которые не нужно добираться обходными путями.

Азербайджан

Еще три дня назад Аэрофлот объявил о возобновлении регулярных рейсов из Москвы в Баку. Полеты будут выполняться каждый день на самолетах Superjet 100 – также, как и в Ереван.

Объединенные Арабские Эмираты

Рейсы в ОАЭ по-прежнему доступны – недаром там до сих пор загорают некоторые российские звезды. Один из российских лоукостеров даже заявил несколько дней назад, что готовится к открытию авиасообщения в Дубай из Минеральных вод на "Суперджетах". Перевозчик расширяет сеть даже на фоне санкционных мер против российских авиакомпаний.

Израиль

Израиль также не отказывается от прямого авиасообщения с Россией на фоне санкций, введенных против Москвы. Местные туристические компании уже вовсю готовятся к ажиотажному спросу на курорты.

Индия

Авиабилеты в Индию, как говорят поисковые запросы, доступны с пересадками в пяти направлениях – Нью-Дели, Мумбаи, Бангалор, Ченнаи и Гоа. Впрочем, дешевле тысячи долларов сложно сейчас найти доступный билет. Пока что "Аэрофлот" предлагает только прямые рейсы в Нью-Дели из Москвы.

Турция

Для российских туристов турецкие курорты все так же доступны – действует прямое авиасообщение.

Как отмечает Ассоциация туроператоров, ссылаясь на министерство транспорта, в РФ так же доступны внутренние авиаперевозки. В этом году власти намерены выделить средства господдержки на субсидируемые маршруты – 27 с половиной миллиардов рублей из государственного бюджета.