Санкции не помеха: куда россияне могут долететь прямыми рейсами

Фото: Arne Dedert/dpa/www.globallookpress.com Фото: Fabian von Poser/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: Drahoslav Ramik/CTK/www.globallookpress.com Фото: Raimund Franken/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com Фото: Michael Eichhammer via www.imago/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
В списке оказалось свыше двадцати государств

В настоящее время гражданам Российской Федерации доступны прямые рейсы без пересадок в 21 государство. Об этом сообщили в Министерстве транспорта, назвав страны, в которые не нужно добираться обходными путями. 

Азербайджан

Фото: Arne Dedert/dpa/www.globallookpress.com

Еще три дня назад Аэрофлот объявил о возобновлении регулярных рейсов из Москвы в Баку. Полеты будут выполняться каждый день на самолетах Superjet 100 – также, как и в Ереван.

Объединенные Арабские Эмираты

Фото: Fabian von Poser/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Рейсы в ОАЭ по-прежнему доступны – недаром там до сих пор загорают некоторые российские звезды. Один из российских лоукостеров даже заявил несколько дней назад, что готовится к открытию авиасообщения в Дубай из Минеральных вод на "Суперджетах". Перевозчик расширяет сеть даже на фоне санкционных мер против российских авиакомпаний.

Израиль

Фото: Drahoslav Ramik/CTK/www.globallookpress.com

Израиль также не отказывается от прямого авиасообщения с Россией на фоне санкций, введенных против Москвы. Местные туристические компании уже вовсю готовятся к ажиотажному спросу на курорты.

Индия

Фото: Raimund Franken/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com

Авиабилеты в Индию, как говорят поисковые запросы, доступны с пересадками в  пяти направлениях – Нью-Дели, Мумбаи, Бангалор, Ченнаи и Гоа. Впрочем, дешевле тысячи долларов сложно сейчас найти доступный билет. Пока что "Аэрофлот" предлагает только прямые рейсы в Нью-Дели из Москвы.

Турция

Фото: Michael Eichhammer via www.imago/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Для российских туристов турецкие курорты все так же доступны – действует прямое авиасообщение.

Как отмечает Ассоциация туроператоров, ссылаясь на министерство транспорта, в РФ так же доступны внутренние авиаперевозки. В этом году власти намерены выделить средства господдержки на субсидируемые маршруты – 27 с половиной миллиардов рублей из государственного бюджета.

Источник: АТОР ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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