Проблемы возникают из-за санкций против России

На курортах Таиланда застряли тысячи россиян. По имеющимся данным, в стране сейчас находится примерно 6500 туристов из России. Причиной такой ситуации стали санкции.

Дело в том, что многие из туристов не имеют возможности оплатить свои счета и улететь. Это связано с тем, что некоторые платежные системы прекратили обслуживать карты россиян. Другой причиной стали многочисленные отмененные рейсы из-за закрытия странами своего воздушного пространства для российских самолетов.

Губернатор Управления туризма Тайланда Ютхасак Супасорн сообщил, что многие россияне действительно столкнулись с одной из двух проблем, упомянутых выше. Однако есть и те, кто намеренно пока не спешит возвращаться домой. По его словам, помимо туристов из России, на популярных курортах страны находится большое количество украинцев.

Таиланд пытается найти решение проблемы и помочь россиянам вернуться домой через стыковочные рейсы, а также найти альтернативные методы оплаты перелета. Те туристы, у которых есть наличные деньги или карты системы UnionPay, повезло намного больше – они могут расплатиться за билеты и проживание.

Ранее стало известно, что многие россияне, которые не могут вылететь из Таиланда, платят крупные штрафы за пребывание там. Происходит это из-за того, что у них истекает срок действия визы, и они не могут больше легально находиться в этой стране.