"Получите и распишитесь": Россия нанесла ответный удар по перегородившей небо Европе

"Получите и распишитесь": Россия нанесла ответный удар по перегородившей небо Европе
Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Под раздачу попали десятки стран

Российская Федерация решила в качестве ответной меры запретить странам Европейского союза выполнение полетов над нашей территорией для авиакомпаний нескольких десятков государств. Об этом сообщили в Росавиации. 

Согласно приведенным данным, в соответствии с международно-правовыми нормами в качестве ответной меры вводятся ограничения на выполнение полетов авиасудов. В санкционный список вошли 36 государств. Под запрет попадают самолеты, используемые для оказания пассажирских и грузовых перевозок. В частности, речь идет о Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Испании, Италии, Польше, Португалии, Румынии, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии. Полный список опубликован на официальном сайте Росавиации.

Из указанных стран осуществление полетов возможно лишь при наличии специального разрешения, которое выдает Росавиация или министерство иностранных дел.

Напомним, в связи с проведением специальной операции на территории Украины Европейский союз вынес запрет на приземление, взлет или пересечение своего воздушного пространства. В дополнение к этому было принято решение запретить ввоз в Россию судов гражданской авиации и комплектующих. А до этого Брюссель решил запретить все операции, которые связаны с управлением резервами и активами российского Центробанка.

"Дальше – на финских оленях", "Сегодня небо чистое, как в детстве", "Облететь такую страну, как Украина, еще можно. А вот облететь Россию будет очень проблематично", "Ну и вот ответка", "Получите и  распишитесь", – комментируют ситуацию читатели РИА "Новости".

Ранее кандидат экономических наук Николай Кульбака заявил, что Российской Федерации грозит кризис 1991 года. Страна столкнется с неминуемым падением курса национальной валюты, резким всплеском инфляции и пустыми полками в продовольственных магазинах. В то же время, Центробанк изо всех сил пытается спасти ситуацию.

Источник: Росавиация ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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