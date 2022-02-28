Оправиться от западных санкций РФ будет очень сложно, считает эксперт

В России может повториться кризис 1991 года. Об этом заявил кандидат экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака, комментируя введенные против РФ западные санкции.

По его мнению, страну ожидает падение курса рубля, "чудовищный всплеск инфляции" и пустые полки в магазинах.

"Эта неделя фактически знаменует собой уничтожение российской экономики, практически полное",

– цитирует NEWS.ru экономиста.

Впрочем, по мнению Кульбаки, Центробанк "изо всех сил" старается спасти ситуацию, предпринимая "правильные" действия. Однако выход из кризиса будет "долгим и болезненным".

При этом меры, которые западные страны предпринимают против России, негативно отразятся и на их финансово-экономических показателях, поскольку разрушают устоявшиеся международно-правовые нормы, указал сенатор Андрей Клишас.

Ранее Кремль объявил военную спецоперацию по демилитаризации Украины. В ответ страны ЕС и НАТО заявили о поддержке Киева, поставке ему летальных вооружений, и согласовали санкции против РФ. Меры коснулись, в частности, Банка России.

ЦБ РФ в ответ поднял ставку до 20%, объявил послабления по кредитам, ввел ограничения для нерезидентов.

Какие еще меры, болезненные для Запада, может принять Москва, высказался эксперт.