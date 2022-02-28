ВКС РФ получили господство в небе

В Министерстве обороны России заявили о полном контроле над воздушным пространством Украины. Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель военного ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, отечественная авиация в ходе специальной военной операции смогла получить господство в небе Незалежной. Это стало возможно после уничтожения ряда украинских систем ПВО, а также боевой авиации.

Генерал Конашенков подчеркнул, что за минувшие сутки Незалежная потеряла пять самолетов, четыре их которых – непосредственно в воздухе. Кроме того, ВКС РФ смогли уничтожить не менее восьми ЗРК "Бук М-1", а также станции для наведения зенитно-ракетных комплексов. С их помощью могли работать, например, системы С-300.

Напомним, российский лидер Владимир Путин 24 февраля принял решение о проведении спецоперации на территории Украины. Это было вызвано необходимостью защитить независимые республики Донбасса, против которых официальный Киев восемь лет проводил агрессивную военную политику.

Важно подчеркнуть, что действия Армии России не направлены против мирного населения. Москва также исключает сценарий по оккупации территории Незалежной. Наши военные проводят точечные удары, чтобы вывести из строя украинскую боевую технику и объекты. При этом солдатам предлагается сложить оружие и вернуться к мирной жизни.