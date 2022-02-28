Эксперты платформы назвали заявление певца ложным

Несколько дней назад Николай Басков выложил в Instagram пост, в котором он поддержал операцию России по защите Донбасса. За это независимые эксперты по проверке фактов обвинили певца в распространении ложной информации. По мнению FactCheck Georgia, слова "Россия войны не начинает" являются дезинформацией.

Теперь при попытке посмотреть публикацию Баскова всплывает предупреждение о том, что информация, представленная там, не основана на фактических данных. Певец написал, что операция, которую проводит Россия, соответствует международному праву, и что наша страна лишь защищает республики ДНР и ЛНР, а также собственные границы. Помимо этого он заявил, что США вместе с союзниками хотят уничтожить Россию, и их руки уже давно в крови других стран. В самом посте Басков подытожил, что наша страна войны не начинает, а заканчивает.

После публикации разгорелся скандал. Под постом певца начались активные дискуссии, а Латвия даже внечла его в черный список.

Наполним, что после заявления президента РФ Владимира Путина о начала спецоперации на Донбассе мнения медийных личностей разделились. Кроме Николая Баскова, решение лидера страны поддержали такие знаменитости, как Владимир Машков, Тина Канделаки, а также Алла Довлатова. Они напомнили про то, что война длится уже 8 лет, однако до этого никто не обращал на нее внимания.