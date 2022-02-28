Месту переговоров России и Украины дали кодовое название

Месту переговоров России и Украины дали кодовое название
Фото: Belarusian Foreign Ministry / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
В РФ рассчитывают на высокий уровень киевской делегации

Российско-украинские переговоры должны пройти в Гомельской области Белоруссии. Из соображений безопасности точное место публично не объявлено. Организаторы называют его кодовым именем "домик рыбака", передает БелТА.

Известно, что встреча пройдет на берегу реки Припять рядом с границей Украины. БелТА публикует фотографии интерьеров особняка, где должны состояться российско-украинские переговоры.

Представители РФ прибыли на место еще накануне, украинская делегация задерживается. Как пояснили в Киеве, его представители решили добираться в Белоруссию через Польшу. По данным на 10:30 мск было известно, что украинцы уже вылетели из Польши на вертолете. Ожидалось, что переговоры начнутся около полудня 28 февраля, передает РИА "Новости".

Состав украинской делегации не раскрывается, но, по словам главы делегации РФ, помощника президента Владимира Мединского, уровень представительства Киева должен быть "достаточно высокий".

Ранее в Донецке приостановили всеобщую мобилизацию до объявления итогов переговоров в Белоруссии.

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Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: ALEXEY BYCHKOV / Global Look Press / www.globallookpress.com Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / www.globallookpress.com Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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