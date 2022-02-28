В РФ рассчитывают на высокий уровень киевской делегации

Российско-украинские переговоры должны пройти в Гомельской области Белоруссии. Из соображений безопасности точное место публично не объявлено. Организаторы называют его кодовым именем "домик рыбака", передает БелТА.

Известно, что встреча пройдет на берегу реки Припять рядом с границей Украины. БелТА публикует фотографии интерьеров особняка, где должны состояться российско-украинские переговоры.

Представители РФ прибыли на место еще накануне, украинская делегация задерживается. Как пояснили в Киеве, его представители решили добираться в Белоруссию через Польшу. По данным на 10:30 мск было известно, что украинцы уже вылетели из Польши на вертолете. Ожидалось, что переговоры начнутся около полудня 28 февраля, передает РИА "Новости".

Состав украинской делегации не раскрывается, но, по словам главы делегации РФ, помощника президента Владимира Мединского, уровень представительства Киева должен быть "достаточно высокий".

Ранее в Донецке приостановили всеобщую мобилизацию до объявления итогов переговоров в Белоруссии.

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