Путин дал особое распоряжение Шойгу после угрожающих высказываний Запада

Путин дал особое распоряжение Шойгу после угрожающих высказываний Запада
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Силы сдерживания переведут в режим боевого дежурства

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с главой Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Российский лидер отметил угрожающий тон высказываний представителей стран НАТО.

Путин подчеркнул, что Запад не только вводит санкции против нашей страны, но и позволяет себе агрессивные выступления относительно России. На этом фоне президент отдал главе военного ведомства особое распоряжение – перевести силы сдерживания армии РФ в режим боевого дежурства.

Ранее СМИ опубликовали предупреждение главы британского МИД Лиз Трасс о том, что спецоперация России на Украине может вылиться в конфликт с НАТО. Лондон призвал остановить Путина.

Между тем российская сторона несколько раз за последние дни выражала готовность к переговорам с украинскими властями. В Белоруссию приехала российская делегация, однако президент Украины Владимир Зеленский отказался разговаривать на территории республики. Как стало известно позже, политик созвонился с белорусским главой Александром Лукашенко. После этого Киев заявил, что делегация приедет на переговоры.

Отметим, что ранее Лукашенко заявил – Зеленского искали всю ночь, и назвал украинского лидера неадекватным.

Военная спецоперация началась 24 февраля. О своем решении Путин объявил рано утром, подчеркнув, что у России нет цели сменить власть на Украине либо оккупировать страну. Последние новости Украины на сегодня – в онлайн-трансляции.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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