Лукашенко раскрыл подробности о состоянии украинского президента

Белорусский лидер Александр Лукашенко высказался о сорвавшихся переговорах России и Украины. Батька поведал журналистам, что президента Незалежной Владимира Зеленского разыскивали всю ночь.



"По нескольким линиям доложили Зеленскому, (…) я уверен, что я хочу с ним связаться".

Лукашенко пояснил, что переговорил по телефону с главой РФ Владимиром Путиным и обсудил детали переговоров.

"…рассказал, как с переговорами обстоят дела: готовы встречаться в Гомеле".

Российская сторона сообщила, во сколько в Белоруссию прибудет делегация. Представителей РФ встретили и сопроводили в Гомель. Но возникла загвоздка – украинского лидера не удалось разыскать.

"...нашли к утру - Зеленского... Человек в неадеквате. Он не понимает, что происходит", - подытожил Лукашенко.

Утром Зеленский записал видеообращение, где наотрез отказался вести переговоры в Белоруссии, предложив другие страны. Также он дал совет гражданам Белоруссии. На его слова отреагировал Лукашенко.