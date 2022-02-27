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Белорусский лидер Александр Лукашенко высказался о
сорвавшихся переговорах России и Украины. Батька поведал журналистам, что
президента Незалежной Владимира Зеленского разыскивали всю ночь.
"По нескольким линиям доложили Зеленскому, (…) я уверен, что я хочу с ним связаться".
Лукашенко пояснил, что переговорил по телефону с главой РФ Владимиром Путиным и обсудил детали переговоров.
"…рассказал, как с переговорами обстоят дела: готовы встречаться в Гомеле".
Российская сторона сообщила, во сколько в Белоруссию прибудет делегация. Представителей РФ встретили и сопроводили в Гомель. Но возникла загвоздка – украинского лидера не удалось разыскать.
"...нашли к утру - Зеленского... Человек в неадеквате. Он не понимает, что происходит", - подытожил Лукашенко.
Утром Зеленский записал видеообращение, где наотрез отказался вести переговоры в Белоруссии, предложив другие страны. Также он дал совет гражданам Белоруссии. На его слова отреагировал Лукашенко.
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