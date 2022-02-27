Человек в неадеквате: как искали ускользнувшего от переговоров Зеленского

Человек в неадеквате: как искали ускользнувшего от переговоров Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/www.globallookpress.com
Лукашенко раскрыл подробности о состоянии украинского президента

Белорусский лидер Александр Лукашенко высказался о сорвавшихся переговорах России и Украины. Батька поведал журналистам, что президента Незалежной Владимира Зеленского разыскивали всю ночь.

"По нескольким линиям доложили Зеленскому, (…) я уверен, что я хочу с ним связаться".

Лукашенко пояснил, что переговорил по телефону с главой РФ Владимиром Путиным и обсудил детали переговоров.

"…рассказал, как с переговорами обстоят дела: готовы встречаться в Гомеле".

Российская сторона сообщила, во сколько в Белоруссию прибудет делегация. Представителей РФ встретили и сопроводили в Гомель. Но возникла загвоздка – украинского лидера не удалось разыскать.

"...нашли к утру - Зеленского... Человек в неадеквате. Он не понимает, что происходит", - подытожил Лукашенко.

Утром Зеленский записал видеообращение, где наотрез отказался вести переговоры в Белоруссии, предложив другие страны. Также он дал совет гражданам Белоруссии. На его слова отреагировал Лукашенко.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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