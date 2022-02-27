Лидер Белоруссии жестко ответил украинскому коллеге

Александр Лукашенко отреагировал на новое видеообращение Владимира Зеленского. На фоне голосования на референдуме по обновленной Конституции Белоруссии украинский президент призвал граждан республики сделать правильный выбор. Лукашенко указал, что Зеленскому следовало бы обратиться к своему народу, а не белорусскому. Оскорбился лидер республики и обвинениями в атаке на Украину. Он снова подчеркнул, что в Незалежной нет ни одного белорусского солдата либо боеприпаса.



"Наполеончик" обратился к Беларуси и советовал, что делать!" - негодует Лукашенко.

Высказался глава республики и о ситуации на Украине.

Киеву следует сесть за стол переговоров с Москвой, иначе все будет только осложняться. Лукашенко заявил, что текущая обстановка – это "цветочки".

"День два – будет война, а через три дня – мясорубка",

- предупредил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что Украина может потерять государственность, если и дальше будет отказываться от переговоров.

Президент Белоруссии заявил, что причиной начала российской спецоперации на Украине стала атака со стороны Киева.

Ранее сообщалось, что на переговоры с Украиной в Белоруссию прибыла российская делегация. Однако Зеленский заявил, что не будет вести переговоры на территории республики.