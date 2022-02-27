Российские войска продолжают уничтожение военной инфраструктуры Незалежной

24 февраля лидер РФ Владимир Путин заявил о том, что Москва вынуждена инициировать специальную военную операцию по спасению Донбасса. На такой шаг нашу страну вынудили действия киевского режима, который продолжал наращивать агрессию в регионе. Какие события произошли за ночь 27 февраля на территории украинского государства – в сводке от "Утра". Онлайн-репортаж по ситуации находится здесь.



Вечером в субботу была взорвана крупная нефтебаза в городе Ровеньки в Луганской народной республике. В результате этой атаки загорелись около 200 тонн топлива. Мощный пожар охватил территорию нефтебазы. Известно, что в результате инцидента есть пострадавшие.

За последнее время украинские силовики совершили десяток обстрелов по восьми населенным пунктам Луганской народной республики. ВСУ продолжают массированную агрессию против мирного населения.

Тем временем, войска двух донбасских республик взяли под контроль новые населенные пункты. Бойцам удалось продвинуться вглубь обороны с начала спецоперации на 52 километра.

В Харьковской области целый зенитно-ракетный полк объявил о нежелании воевать за киевский режим и добровольно сложил оружие.

Российским военным удалось заблокировать Херсон и Бердянск. Также под контроль наших бойцов взят аэропорт Черобаевка. Армия России делает все возможное для сохранения жизней населения и максимально вежливо обходится с мирными жителями.

В то же время украинские силовики продолжают бить по гражданской инфраструктуре молодых республик. За сутки в ДНР пострадали восемь таких объектов. Также под атаку попали семь транспортных средств.

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили 975 объектов военной инфраструктуры украинского государства. Среди ликвидированных объектов 23 пункта управления, 31 зенитно-ракетный комплекс.