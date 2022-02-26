Россия проводит военную спецоперацию в Донбассе. Онлайн

Россия проводит военную спецоперацию в Донбассе. Онлайн
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
продолжениеУкраина захотела диктовать России условия на переговорах о мире
Путин призвал украинских военных сложить оружие

Президент РФ Владимир Путин объявил на Донбассе военную спецоперацию. Российский лидер уточнил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. "Утро" следит за событиями в режиме онлайн.

12:01 По сообщению Минобороны РФ, украинские националисты нанесли удар "Градами" по жилым кварталам города Старобельск. В результате разрушились жилые дома, есть погибшие.

11:00 Франция послала на Украину военную технику и вооружение. Зеленский во время беседы с Макроном заявил, что вопрос о принятии Незалежной в ЕС нужно решить раз и навсегда.

10:30 Ночью десантные войска высадились в Мелитополе – украинские ВСУ сопротивления не оказали. Подробности о всех событиях к утру – в материале.

26 февраля 2022

22:12 – Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо: Рим лишит государственных наград всех членов правительства России из-за спецоперации на территории Незалежной. 

21:52 – Представитель ДНР: украинские войска обстреляли поселок Верхнеторецкое.

21:40 – Организация Объединенных Наций решила переместить сотрудников в Киеве в безопасные места. 

21:20  – Представитель ДНР: украинские силовики обстреляли Сигнальное и Кременец запрещенными снарядами.

21:10 -  Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные, которые откажутся сложить оружие, будут уничтожены.

20:40 – в Донецке прогремел взрыв.

20:35 – ДНР: украинские силовики обстреляли Докучаевск из системы "Град".

20:20 -  Североатлантический альянс призвал Россию немедленно прекратить спецоперацию в Донбассе.

20:00 – Народная милиции ДНР: число жертв обстрелов в республике возросло до четырех человек.

19:55 – Власти Одессы ввели комендантский час в городе с 23:00 до 5:00. 

19:20 – из-за введенных Европой ограничений S7 отменила рейсы в Европу.

19:05 – в ДНР сообщили, что при обстреле со стороны украинских силовиков повреждены школы и детская площадка.

18:30 – Россия исключена из Совета Европы.

17:50 – Президент России предложил украинским военным взять власть в свои руки и начать переговоры с Москвой. 

17:27 – В ЛНР подчеркнули, что сдавшихся украинских военных отпустят к семьям. 

17:15 -Евросоюз анонсировал введение "самого жесткого в истории" пакета санкций против России.

17:05  В МИД РФ подчеркнули, что специальная операция России не угрожает мирным жителям Украины.

17:00 – Польша с полуночи закроет воздушное пространство для России

16:55Польши призывает западные страны поставлять на Украину больше оружия.

16:40 – СМИ сообщили о планах Евросоюза заморозить "активы" Владимира Путина и Сергея Лаврова из-за спецоперации на Украине.

16:30 - Польша с закрывает свое небо для российских авиакомпаний.

16:00 – Главнокомандующий РФ готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинской.

15:40 – Украинские войска заходят в Киев, киевлян просят не снимать военную технику.

15:25 – Минобороны России: российские бойцы обеспечили блокирование Киева с запада. 

15:04 - Постпредство Евросоюза эвакуировано из Киева в Молдавию

14.24 – В телеграм-канале Зеленского опубликовано новое видеообращение. В нем глава Украины упрекает европейцев за то, что они недостаточно помогают Киеву.

14:01 СМИ сообщают, что из киевского аэропорта Жуляны вылетел самолет. Ранее стало известно, что Зеленский не выходит на связь.

13:33 Лавров заявил, что Россия не собирается оккупировать Украину.

13:31 Пескову задали вопрос, признает ли Кремль Зеленского президентом Украины. Пресс-секретарь главы РФ ответил утвердительно.

 "Да, конечно, Зеленский – президент Украины". 

13:18 Лавров обвинил Зеленского во вранье. По словам главы МИД РФ, президент Украины лукавит, когда выражает готовность обсуждать нейтралитет страны.

12:47 В Донецке загорелась нефтебаза на фоне обстрелов украинской стороны.

12:44 Лавров заявил, что цель спецоперации – дать украинцам свободно определять свое будущее самими и освободить их от гнета нацификации.

12:00 Глава МИД РФ Сергей Лавров 25 февраля проведет в Москве переговоры с представителями ЛНР и ДНР.

11:42 Россия на фоне санкций ограничила использование своего воздушного пространства британскими самолетами. Речь идет и о транзитных полетах. 

11:34 В офисе Зеленского заявили, что он остается в Киеве.

11:27 Грузия отказалась присоединяться к западным санкциям против России.

11:09 Всех сдавшихся украинских военных отпустят домой после того, как обстановка в районе боев стабилизируется, заявили в военном ведомстве РФ.

11:05 В ходе спецоперации российские военные уничтожили 18 украинских танков и других боевых машин, 5 боевых катеров. 11 военных аэродромов Украины выведены из строя, сообщили в Минобороны.

11:03 Территория в районе Чернобыльской АЭС полностью контролируют российские войска, заявили в Минобороны РФ.

10:50 Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о мерах по восстановлению экономики. На освобожденных территориях отменят либо снизят налоги и введут льготные кредиты.

10:40 Во всех школах в Крыму 25 февраля отменили занятия.

10:22 В Горловке сообщили о прямом попадании снаряда в здание школы. Глава администрации Иван Приходько заявил, что при обстреле ВСУ погибло двое учителей.

9:53 Жители Харькова в соцсетях выкладывают видео – люди напуганы тем, что украинские военные разворачивают РСЗО под прикрытием жилых кварталов.

9:20 Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет выступил с предложением восстановить ж/д сообщение между Украиной и Крымом.

"Транспортная блокада полуострова должна быть снята". 

9:18 Турки отказались закрывать для военных кораблей РФ проливы. Ранее об этом просил Зеленский. Турецкий МИД заявил, что не может отнять у России права вернуть корабли на базу.

8:58 Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что спецоперация России – единственный способ остановить братоубийственную войну, которую развязал Киев.

"Нам просто не оставили другого выбора".  

8:35 Нацбанк Украины запретил операции с российским рублем.

8:15 Сирены работают и в Киеве, судя по видео в соцсетях. 

8:01 Во Львове включили сирены воздушной тревоги.

7:24 Макрон созвонился с Путиным и передал ему просьбу Зеленского о переговорах. Последние новости Украины и России за ночь подробно - в нашем материале.

24 февраля 2022

20:31 Зеленский на русском языке обратился к народу России.

18:21 Украина запросила экстренную медицинскую помощь у Евросоюза. 

16:37 Макрон заявил, что санкции против России затронут военную, экономическую и энергетические сферы. 

16:02 Украинские пограничники начали переходить на сторону России.

15:30 На Украине упал транспортный военный самолет. Есть погибшие.

15:25 Украинские дипломаты начали эвакуацию из Москвы после разрыва дипотношений между Украиной и Россией. 

15:01 НАТО решили привести в действие план по обороне. Дополнительные силы реагирования будут размещены во всех странах альянса до тех пор, пока обострение на Украине не снизится. 

14:54 В Кремле уточнили цель военной спецоперации. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва не намерена захватывать страну и не стремится к смене власти. Целью российской стороны является демилитаризация.

13:37 Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

13:05 В Госдуме РФ тем временем предрекают скорое бегство Зеленского из страны. Время политика прошло, заявила российская сторона.

12:34 Зеленский призвал россиян выйти на улицы и протестовать против войны с Украиной. И тут же сравнил Россию с фашистской Германией.

12:32 Зеленский объявил о разрыве дипломатических связей Украины и России.

12:31 Зеленский на брифинге заявил, что ВСУ ведут тяжелые бои. Он добавил, что Россия несет потери и пообещал, что их будет еще больше.

12:26 Белоруссия в ближайшее время может признать независимость ЛДНР, заявил Лукашенко. Этот вопрос обсуждается в Минске. 

"Сделаем так, как будет нужно и нам, и России".

12:14 Лукашенко заявил, что украинского министра обороны предупредили о подготовке военной спецоперации. Киев мог связаться с Москвой и предотвратить ее начало. Однако никто этого не сделал. Лукашенко назвал главу Минобороны Украины мерзавцем.

12:12 Российский Минтранс заявил, что всех желающих могут оперативно эвакуировать с юга России. Напомним, сейчас закрыт ряд аэропортов – в Геленджике, Сочи, Ставрополе и др. Вывезти людей есть возможность поездами и автобусами.

11:31 Лукашенко отреагировал на сообщения украинской стороны об участии белорусских военных в спецоперации. Эта информация не соответствует действительности, заявил глава республики.

11:13 С экстренным обращением выступил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Он воззвал к украинцам.

"Звоните своим близким с оружием в руках, пусть они сложат оружие. Тем самым они смогут сохранить свою жизнь и смогут увидеть родных. Чем больше они будут сопротивляться, тем больше у них будет потерь"

Гражданским, которые живут на временно подконтрольных ВСУ территориях Луганской и Донецкой областей, ничего не угрожает, добавил Басурин.

10:46 Судоходство в Керченском проливе на время приостановили. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на крымский Совмин.

10:44 Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что спецоперация скоро завершится.

"...города Донецкой народной республики, они в самое ближайшее время будут освобождены",

цитирует РИА Новости. 

10:42 Пункты пропуска в Крыму на границе с Украиной закрыты.

10:14 Зеленский в своем телеграм-канале опубликовал новое обращение и анонсировал создание "антипутинской коалиции". Он обвинил президента РФ в развязывании войны.

10:12 Всех российских дипломатов эвакуировали из Киева.

9:46 Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирает срочное военное совещание. Об этом пишут белорусские СМИ.

9:43 Погранслужба Украины показала видео с вводом российских войск со стороны Крыма. Ранее Минобороны сообщало, что пограничники не оказывают сопротивления.

9:40 Посольство Украины в Москве прекратило работу. Сегодня и в ближайшие дни приема не будет, сообщают СМИ.

9:34 Город Счастье и станица Луганская перешли под контроль ЛНР, пишет РИА Новости.

9:16 Рада одобрила введение военного положения на Украине.

9:05 В Минобороны РФ заявили, что украинские средства ПВО подавлены. Пограничники Украины не оказывают сопротивления российской армии.

8:29 Поддержку российским военным оказывают Вооруженные Силы Белоруссии. Об этом заявила Погранслужба Украины.

8:15 Жители Красноперекопского района Крыма, который граничит с Украиной, массово едут в сторону Симферополя, пишут СМИ. На дорогах – огромные пробки.

8:13 Глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий заявил, что Россия не собирается развязывать войну с Украиной. Целью Москвы является защита ЛДНР.

8:06 В Сети появляются кадры из Белгорода. Местные жители сообщили о нескольких взрывах. Снаряды, как пишет телеграм-канал SHOT, летят со стороны Украины. В результате одного из взрывов пострадал человек.

В соцсетях опубликовано видео, где видна воронка от снаряда.

8:10 В Киеве включили сирены гражданской обороны.

8:00 Зарубежные СМИ сообщают о взрывах в Киеве. Вместе с тем кадры трансляции NBC не подтверждают эту информацию.

7:51 В ряде городов на юге России аэропорты не будут работать до полуночи. Речь идет о Сочи, Анапе, Краснодаре, Ставпрополе и др.

7:50 Зеленский заявил, что поговорил с Байденом. Вашингтон, по его словам, готовит международную помощь.

7:45 Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение на территории всей страны. Видеообращение к народу опубликовано в его телеграм-канале.

7:42 Воздушное пространство Украины закрыто полностью.

7:40 Российские военные не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам. Об этом заявили в Минобороны РФ. Мирным жителям ничего не угрожает. Из строя ВС РФ выводят объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию. 

7:36 Украинские СМИ пишут о высадке десанта РФ в Мариуполе и Одессе. По военным объектам, как утверждает "Интерфакс Украина", наносят ракетные удары.

7:35 США с союзниками анонсировали введение полномасштабных санкций против России 24 февраля.

7:34 Сообщается, что Россия закрыла для гражданских лайнеров небо у украинских границ. Все рейсы из ростовского аэропорта Платов отменены.

7:30 Украинские издания пишут, что в нескольких городах слышны взрывы. Среди них – Одесса и Харьков. СМИ Незалежной называют происходящее "вторжением".

7:29 СМИ сообщают, что жители украинской столицы покидают город. В Сети очевидцы публикуют кадры – из Киева уезжает большое число автомобилей.

7:27 На действия России отреагировали в США. Глава государства Джо Байден готовит обращение к американцам. Президент заявил, что Москва ответит за спецоперацию.

7:23 Цель спецоперации – защитить людей, которые подвергаются издевательствам Киева, объявила российская сторона.

"...мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей",

– заявил Путин в обращении к нации.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
По теме

"Берите власть в свои руки": Путин обратился к украинцам

Президент обсудил с членами Совбеза ситуацию на Украине

Что случилось за ночь на Украине: последние данные на утро 26 февраля

Освободить от украинских войск смогли сразу несколько населенных пунктов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей