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Украинские пограничники начали массово покидать свои погранпункты и переходить на территорию России. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ в четверг, 24 февраля.
"Покинувшие места службы украинские пограничники прибывают на территорию Российской Федерации", – цитирует РИА "Новости" релиз.
По данным ведомства, в пункт пропуска Троебортное в Брянской области в 11:15 прибыли 26 сотрудников Госпогранслужбы Незалежной, "отказавшиеся проходить дальнейшую службу на Украине". А в 12:10 по аналогичным мотивам перешли границу в Крыму в пропуске Джанкой 16 их коллег.
Согласно данным ФСБ РФ, на 13:00 по московскому времени пограничники ГПСУ покинули все подразделения на российско-украинской границе.
В свою очередь, телеграм-канал Mash сообщил, что 440 военнослужащих ВСУ запросили гуманитарный коридор и перешли на территорию Ростовской области. Соцсеть не уточняет, откуда у нее такая информация.
Ранее в четверг в Народной милиции ЛНР заявили, что военнослужащие 57-й ОМПБР ВСУ добровольно перешли на сторону народной республики, передает RT.
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