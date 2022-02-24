Путин призвал украинских военных сложить оружие

Президент РФ Владимир Путин объявил на Донбассе военную спецоперацию. Российский лидер уточнил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. "Утро" следит за событиями в режиме онлайн.

12:14 Лукашенко заявил, что украинского министра обороны предупредили о подготовке военной спецоперации. Киев мог связаться с Москвой и предотвратить ее начало. Однако никто этого не сделал. Лукашенко назвал главу Минобороны Украины мерзавцем.

12:12 Российский Минтранс заявил, что всех желающих могут оперативно эвакуировать с юга России. Напомним, сейчас закрыт ряд аэропортов – в Геленджике, Сочи, Ставрополе и др. Вывезти людей есть возможность поездами и автобусами.

11:31 Лукашенко отреагировал на сообщения украинской стороны об участии белорусских военных в спецоперации. Эта информация не соответствует действительности, заявил глава республики.

11:13 С экстренным обращением выступил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Он воззвал к украинцам.

"Звоните своим близким с оружием в руках, пусть они сложат оружие. Тем самым они смогут сохранить свою жизнь и смогут увидеть родных. Чем больше они будут сопротивляться, тем больше у них будет потерь"

Гражданским, которые живут на временно подконтрольных ВСУ территориях Луганской и Донецкой областей, ничего не угрожает, добавил Басурин.

10:46 Судоходство в Керченском проливе на время приостановили. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на крымский Совмин.

10:44 Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что спецоперация скоро завершится.

"...города Донецкой народной республики, они в самое ближайшее время будут освобождены",

– цитирует РИА Новости.



10:42 Пункты пропуска в Крыму на границе с Украиной закрыты.

10:14 Зеленский в своем телеграм-канале опубликовал новое обращение и анонсировал создание "антипутинской коалиции". Он обвинил президента РФ в развязывании войны.

10:12 Всех российских дипломатов эвакуировали из Киева.

9:46 Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирает срочное военное совещание. Об этом пишут белорусские СМИ.

9:43 Погранслужба Украины показала видео с вводом российских войск со стороны Крыма. Ранее Минобороны сообщало, что пограничники не оказывают сопротивления.

9:40 Посольство Украины в Москве прекратило работу. Сегодня и в ближайшие дни приема не будет, сообщают СМИ.

9:34 Город Счастье и станица Луганская перешли под контроль ЛНР, пишет РИА Новости.

9:16 Рада одобрила введение военного положения на Украине.

9:05 В Минобороны РФ заявили, что украинские средства ПВО подавлены. Пограничники Украины не оказывают сопротивления российской армии.

8:29 Поддержку российским военным оказывают Вооруженные Силы Белоруссии. Об этом заявила Погранслужба Украины.

8:15 Жители Красноперекопского района Крыма, который граничит с Украиной, массово едут в сторону Симферополя, пишут СМИ. На дорогах – огромные пробки.

8:13 Глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий заявил, что Россия не собирается развязывать войну с Украиной. Целью Москвы является защита ЛДНР.

8:06 В Сети появляются кадры из Белгорода. Местные жители сообщили о нескольких взрывах. Снаряды, как пишет телеграм-канал SHOT, летят со стороны Украины. В результате одного из взрывов пострадал человек.

В соцсетях опубликовано видео, где видна воронка от снаряда.

8:10 В Киеве включили сирены гражданской обороны.

8:00 Зарубежные СМИ сообщают о взрывах в Киеве. Вместе с тем кадры трансляции NBC не подтверждают эту информацию.

7:51 В ряде городов на юге России аэропорты не будут работать до полуночи. Речь идет о Сочи, Анапе, Краснодаре, Ставпрополе и др.

7:50 Зеленский заявил, что поговорил с Байденом. Вашингтон, по его словам, готовит международную помощь.

7:45 Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение на территории всей страны. Видеообращение к народу опубликовано в его телеграм-канале.

7:42 Воздушное пространство Украины закрыто полностью.

7:40 Российские военные не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам. Об этом заявили в Минобороны РФ. Мирным жителям ничего не угрожает. Из строя ВС РФ выводят объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию.

7:36 Украинские СМИ пишут о высадке десанта РФ в Мариуполе и Одессе. По военным объектам, как утверждает "Интерфакс Украина", наносят ракетные удары.

7:35 США с союзниками анонсировали введение полномасштабных санкций против России 24 февраля.

7:34 Сообщается, что Россия закрыла для гражданских лайнеров небо у украинских границ. Все рейсы из ростовского аэропорта Платов отменены.

7:30 Украинские издания пишут, что в нескольких городах слышны взрывы. Среди них – Одесса и Харьков. СМИ Незалежной называют происходящее "вторжением".

7:29 СМИ сообщают, что жители украинской столицы покидают город. В Сети очевидцы публикуют кадры – из Киева уезжает большое число автомобилей.

7:27 На действия России отреагировали в США. Глава государства Джо Байден готовит обращение к американцам. Президент заявил, что Москва ответит за спецоперацию.

7:23 Цель спецоперации – защитить людей, которые подвергаются издевательствам Киева, объявила российская сторона.

"...мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей",

– заявил Путин в обращении к нации.