Париж не стремится к расширению европейских границ

Российская спецоперация на Украине заставила лидеров Европейского союза пересмотреть свой подход к обеспечению безопасности стран. Накалять отношения с другими государствами они не намерены, поэтому и Киев, вероятнее всего, получит отказ в ускоренном принятии в ЕС. Об этом сообщает Reuters.

После подачи Зеленским официальной заявки на вступление в Евросоюз, ряд стран начал настаивать на ускоренной процедуре предоставления членства. В частности этого хотели Прибалтика и Польша, но, как передает телеканал "360", другие члены союза решения не поддержали.

В первую очередь это связано с Грузией, Молдавией, Македонией, Черногорией, Албанией и Сербией, которые также претендуют на вступление в ЕС. Тбилиси и Кишинев подали заявку сразу после Киева. Положительное решение по одному государству, несмотря на ожидания со стороны других стран, может вызвать волну недовольства. Поэтому вместо членства Украина получит лишь поддержку инициативы со стороны Европы.

"Лидеры ЕС выскажут слова твердой поддержки Украине, чтобы дать понять, что ее будущее связано с Европейским союзом", – пишет издание.

По данным Le Figaro, против ускоренного принятия стран в ЕС выступает Париж. В Елисейском дворце полагают, что претенденты должны получить "политический сигнал" о том, что их рассматривают как часть европейского общества, но при этом необходимо разработать новую альтернативу членству. К примеру, пригласить лидеров Украины, Молдавии и Грузии на саммиты Евросоюза.