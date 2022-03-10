Эксперт призвал отменить санкции против России

США должны быть готовы к пересмотру плохих идей, поэтому следует предложить Украине альтернативный вариант членству в НАТО. В любом случае она бы не стала членом военно-политического блока. Об этом заявил старший научный сотрудник Брукингского института Майкл О’Хэнлон.



Фрагмент его интервью американскому телеканалу CNBC опубликовал портал "ИноТВ". Ученый подчеркнул, что Незалежная в качестве альтернативы могла бы сохранить нейтральный статус.

"Членство в НАТО ей в любом случае не светило – на мой взгляд, оно с самого начала было скверной затеей", – отметил О’Хэнлон.

По его словам, американским властям следует пересматривать свои взгляды. Аналитик напомнил о роли президентов Генри Киссинджера или Джона Кеннеди, которые в ходе противостояния с Советским Союзом согласились на ряд уступок для сохранения мира.

Эксперт уверен, что добиться решения украинского кризиса возможно только при проявлении гибкости. Он озвучил условие, которое поможет остановить специальную военную операцию России. По мнению аналитика, Киев должен согласиться на нейтральный статус, отказавшись от членства в НАТО.

Меж тем, подобное развитие событий возможно только при готовности Москвы предоставить соседней стране гарантии безопасности, считает эксперт. При альтернативном варианте, по мнению научного сотрудника, Вашингтону следует рассмотреть вопрос о членстве Киева в НАТО.

Кроме того, аналитик призвал власти США отказаться от санкций в отношении России, если наша страна согласится предоставить нейтральной Украине свои гарантии. Он подчеркнул, что к этому сценарию следует подталкивать и главу Незалежной Владимира Зеленского. Когда же спецоперация закончится, то Вашингтон и Москва должны постараться наладить диалог на прежнем уровне, отметил эксперт.

Ранее премьер-министр Борис Джонсон исключил нормализацию отношений Британии и России в будущем.