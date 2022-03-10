Авторам подобной акции уже нечего терять, считает специалист

Отключение Чернобыльской атомной электростанции представляет для России серьезную угрозу, заявил микробиолог, экс-член комисии Организации Объединенных Наций по биологическому оружию Игорь Никулин.

Как считает эксперт, Россия столкнулась с тремя угрозами с украинской стороны – ядерной, атомной и террористической. Ликвидация всех трех будет означать успешное завершение специальной операции, начавшейся 24 февраля. Однако сейчас задачей первой важности для российских войск остается взятие контроля над всеми ядерными объектами, а также военными лабораториями, где работали американские биологи. Таковых по Украине насчитывается больше тридцати.

Никулин заявил, что 9 марта Чернобыльскую АЭС почти обесточили. Такая ситуация привела бы к экологической катастрофе. А российские войска, охраняющие станцию, перешли на дизельные генераторы. Главная опасность отключения электричества грозит выведением из строя системы охлаждения, что, в свою очередь, может спровоцировать взрыв реактора.

Националистические элементы, считает Никулин, будут использовать любую возможность, чтобы превратить страну в выжженную землю. Отсюда во многом их соответствующее отношение к восточной Украине.

"Они ощущают себя чужеродным элементом на этой земле, поэтому так себя и ведут", – считает Никулин.

Напомним, днем ранее украинская сторона нанесла удар по ЛЭП, которые питают Чернобыльскую АЭС. Станция переведена на дизель-генераторные источники. Белоруссия проработала вопрос снабжения станции за счет собственной энергосистемы. Как указал замглавы министерства обороны РФ Николай Панков, украинская сторона уклоняется от проведения ремонта и восстановления. У оборонного ведомства в связи с этим есть основания полагать, что удар был целенаправленным и провокационным.