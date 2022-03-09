Американская чиновница пытается замести следы незаконной деятельности Вашингтона на территории Незалежной

Признание замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд факта размещения на территории Украины штатовских исследовательских биолабораторий является информационной бомбой. Об этом заявил американист Дмитрий Дробницкий.

Так он прокомментировал выступление Нуланд в Сенате, в ходе которого она выразила обеспокоенность тем, что ВС России могут взять под контроль объекты в Незалежной, где велись исследования.

Любительница раздавать протестующим в других странах печеньки подчеркнула, что в Вашингтоне работают с киевским режимом над предотвращением попадания любых из этих материалов в руки российских военнослужащих, проводящих спецоперацию по защите ЛНР и ДНР.

По словам эксперта, сейчас Нуланд вместе с президентом США Джо Байденом добиваются того, чтобы Конгресс дал властям дополнительные права для проведения запрещенных на данный момент времени специальных операций.

"Им нужно делать что угодно, чтобы замести следы. Потому что тот режим и те лаборатории, которые там располагаются, – это личная ответственность Байдена и Нуланд", – сказал РИА ФАН специалист.

Дробницкий указал, что именно эти два американских политика причастны к построению нацистского режима на Украине, и они же вдвоем занималась созданием в странах Восточной Европы, включая те, которые окружают Россию, биолабораторий.

Теперь для Нуланд, Байдена и Демпартии ставки чрезвычайно возросли, уверен политолог. По его мнению, они попытаются сделать все, чтобы предотвратить публикацию доказательств об их роли в украинских событиях, начиная с 2014 года. Нуланд необходимо направить в Незалежную для эвакуации или уничтожения доказательной документации исключительно американских военных или ЧВК.

"И у нее естественно спросили: – "А что там такое?". Она была вынуждена признаться, что нельзя, чтобы в руки России попали эти все вещи. Пришлось сознаваться. И Байден, и Нуланд прекрасно понимают, что это – огромная бомба", – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее в своем официальном комментарии директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова заявила, что Москва подтверждает вскрывшиеся в ходе военной спецоперации на Украине факты экстренной зачистки киевским режимом следов военно-биологической программы, которую осуществляли власти Незалежной при финансировании Минобороны США.

По ее словам, российская сторона получила от украинских сотрудников биолабораторий документы о ликвидации 24 февраля "особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней".

