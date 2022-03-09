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Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на сегодняшнем брифинге сообщил о захвате в ходе спецоперации на Украине нескольких солдат-срочников ВС России, которых там вообще-то и не должно быть. Ведомство предпринимает все возможное для их освобождения.
"К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины. Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России", – заявил генерал-майор.
По его словам, на одно из подразделений, которое выполняло задачи тылового обеспечения, напала диверсионная группа нацбатальона.
"Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены", – уведомил представитель оборонного ведомства.
Сейчас предпринимаются "исчерпывающие меры по недопущению направления" солдат-срочников в районы боевых действий на территории Незалежной и "освобождению захваченных военнослужащих", уточнил Конашенков.
Президенту РФ Владимиру Путину уже доложено о выполнении его указания категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"По его поручению в Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания", – подчеркнул голос Кремля.
Напомним, накануне верховный главнокомандующий
в поздравлении с 8 марта заверил сограждан, что срочников не отправят в Незалежную для участия в спецоперации. Также
не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса.
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