Наиболее впечатлительные незалежные убеждены, что их начальника хотят убить

В офисе украинского главнокомандующего Владимира Зеленского выступили с "сенсационным" заявлением. Советник руководителя этого ведомства Михаил Подоляк убежден, что на жизнь его дорогого начальника покушались более десятка раз.



Стоит отметить, что высокопоставленного украинца возмущает то обстоятельство, что даже западные партнеры Незалежной готовы признать факты не более двух-трех попыток оборвать жизненный путь президента Зеленского. Подоляк же с большим рвением настаивает на том, что главнокомандующего пытались "убрать" более 10 раз.

"Я считаю, что таких попыток было больше десятка", – утверждает незалежный.

В свойственной украинским государственным деятелям манере, Подоляк начал указывать на некие оперативные данные, которые свидетельствуют о том, что жизнь Зеленского якобы не раз висела на волоске. Если верить представителю офиса главы Незалежной, коварные диверсионно-разведывательные группы постоянно пытаются подобраться к президенту.

В то же время Подоляк не преминул похвастаться заслугами украинской контрразведки. Мол, именно благодаря ее слаженным действиям пану Зеленскому ничто не угрожает. Учитывая, что сей факт проверить невозможно, остается только верить на слово украинцу, который не раз выступал со странными заявлениями.

К слову, недавно неадекватное поведение Зеленского во время пресс-конференции оценил врач-психиатр.