Поведение Зеленского оценил врач-психиатр

Поведение Зеленского оценил врач-психиатр
Владимир Зеленский. Фото: Str/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеРазрушение украинской государственности не является целью Москвы – МИД РФ
Специалисты рассуждают, чем глава Незалежной снимает стресс

Поведение президента Украины Владимира Зеленского в последние дни вызывает много вопросов. Свои видеообращения к народу он публикует в записи – и, судя по монтажным склейкам, удачно записаться с одного дубля у бывшего актера не получается. Но его интервью журналистам – зрелище еще более печальное. Издание NEWS.ru попросило прокомментировать ситуацию врача-психиатра Алексея Звездина.

По мнению специалиста, в поведении Зеленского имеются специфические отклонения, особенно учитывая его профессиональную склонность к смене имиджа. Но речь не идет о какой-либо патологии. Все может прийти в норму после хорошего отдыха.

"Это состояние предельного утомления: (...) сужается сознание, человек не полностью ориентируется в пространстве, времени, собственной личности",

– пояснил психиатр. Понятно, что глава Незалежной сейчас в стрессовом состоянии. В этой ситуации возникает вопрос к его ближайшему окружению, которое должно помогать Зеленскому преодолевать нервное истощение.

"Чем он пользуется для коррекции... Я надеюсь, там не идиоты полные",

– высказался врач.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова дала понять, что в Москве не склонны верить заявлениям Зеленского прессе, поскольку он в "неадекватном состоянии".

На прошлой неделе в Сеть попали видеокадры с пресс-конференции Зеленского, где он с трудом держал голову и не сразу понимал, о чем его спрашивают. Некоторые предположили, что политик был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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