Захарова отметила неадекватное состояние Зеленского

Захарова отметила неадекватное состояние Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Глава Незалежной выглядит и ведет себя странно

Заявления президента Украины Владимира Зеленского нельзя рассматривать всерьез, учитывая, в каком состоянии он появляется на публике. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC сообщил, что "остыл" к теме вступления Украины в НАТО, поскольку не видит желания со стороны западных партнеров видеть Киев полноправным членом альянса. В Москве, однако, не считают эти слова сформированной и официальной позицией украинских властей, поскольку в последнее время Зеленский находится в "неадекватном состоянии".

"Вы же видите, в каком он специфическом состоянии находится, когда выходит к микрофону. (…) Поэтому глубоко и всерьез анализировать эти заявления не представляется возможным",

– пояснила Мария Захарова в эфире радио Sputnik в среду, 9 марта. Она отметила, что разбираться, что именно происходит с руководителем соседнего государства, должны специалисты.

Ранее Зеленский дал пресс-конференцию украинским и западным СМИ, в ходе которой покачивался на стуле, с трудом понимал, о чем речь, и потирал под носом. Несмотря на то, что большинство присутствовавших на мероприятии журналистов дали потом слова Зеленского в виде текстового репортажа, в Сети все-таки появились видеокадры, которые шокировали и разочаровали зрителей.

Вид Зеленского во время интервью ABC, которое прошло по видеосвязи, тоже вызвал вопросы у зрителей. Как и тот факт, что он призвал Россию начать переговоры, хотя к этому моменту состоялось уже три встречи официальных делегаций Москвы и Киева, указывает URA.RU. Отметим, что американский канал сопроводил свой репортаж фотографиями, как довольный Зеленский в бронежилете и каске жмет руки военнослужащим в окопах. Вот только кадры эти были сделаны задолго до начала военной спецоперации РФ по демилитаризации Украины.

Последние новости по спецоперации – в онлайн-репортаже "Утра".

Источник: Sputnik ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
По теме

Запад выбрал Чернобыль местом начала третьей мировой войны – эксперт

Иностранные кураторы развернули широкую деятельность на Чернобыльской АЭС

"Составьте завещание": Госдеп США дал рекомендации по посещению Украины

Граждан попросили сдать образцы ДНК

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей