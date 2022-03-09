Глава Незалежной выглядит и ведет себя странно

Заявления президента Украины Владимира Зеленского нельзя рассматривать всерьез, учитывая, в каком состоянии он появляется на публике. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC сообщил, что "остыл" к теме вступления Украины в НАТО, поскольку не видит желания со стороны западных партнеров видеть Киев полноправным членом альянса. В Москве, однако, не считают эти слова сформированной и официальной позицией украинских властей, поскольку в последнее время Зеленский находится в "неадекватном состоянии".

"Вы же видите, в каком он специфическом состоянии находится, когда выходит к микрофону. (…) Поэтому глубоко и всерьез анализировать эти заявления не представляется возможным",

– пояснила Мария Захарова в эфире радио Sputnik в среду, 9 марта. Она отметила, что разбираться, что именно происходит с руководителем соседнего государства, должны специалисты.

Ранее Зеленский дал пресс-конференцию украинским и западным СМИ, в ходе которой покачивался на стуле, с трудом понимал, о чем речь, и потирал под носом. Несмотря на то, что большинство присутствовавших на мероприятии журналистов дали потом слова Зеленского в виде текстового репортажа, в Сети все-таки появились видеокадры, которые шокировали и разочаровали зрителей.

Вид Зеленского во время интервью ABC, которое прошло по видеосвязи, тоже вызвал вопросы у зрителей. Как и тот факт, что он призвал Россию начать переговоры, хотя к этому моменту состоялось уже три встречи официальных делегаций Москвы и Киева, указывает URA.RU. Отметим, что американский канал сопроводил свой репортаж фотографиями, как довольный Зеленский в бронежилете и каске жмет руки военнослужащим в окопах. Вот только кадры эти были сделаны задолго до начала военной спецоперации РФ по демилитаризации Украины.

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