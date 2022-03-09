Украинские власти окончательно разочаровались в НАТО

Вчера, 8 марта, партия "Слуга народа" выпустила официальный ответ на требование российской стороны объявить нейтральный статус Украины. Как пишет украинской издание "Страна.ua", некоторые тезисы сообщения оказались очень знаковыми.

В качестве примера журналисты выделили отрывок, в котором представители партии Зеленского признают – вступление Украины в НАТО в ближайшее время исключено, поэтому стране нужно обеспечить безопасность другим способом. В качестве альтернативы они предложили заключить новый договор, предусматривающий политические, экономические и военные шаги государств, готовых выступить для Украины гарантом безопасности. Россия, в свою очередь, должна будет в юридической плоскости признать украинскую государственность и гарантировать отсутствие угроз.

"Заявление партии "Слуга народа" очень знаковое, так как впервые от украинской власти прозвучала формулировка – как видят в Киеве нейтральный статус государства, который требует Россия", – пишет издание.

По мнению журналистов, так партия Зеленского дала согласие на условия Кремля. Но пока Россия проводит спецоперацию это больше выглядит как основа для будущих компромиссов во время переговоров, сообщает Общественная служба новостей.

При этом "Слуги народа" категорически отказались на второе условие российской стороны – признать Крым и ЛДНР. Но готовы обсудить, как будет построена на этих территориях жизнь украинского населения.