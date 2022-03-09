"Составьте завещание": Госдеп США дал рекомендации по посещению Украины

"Составьте завещание": Госдеп США дал рекомендации по посещению Украины
Фото: Petra Wallner/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
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Граждан попросили сдать образцы ДНК

Во вторник, 8 марта, американское внешнеполитическое ведомство выпустило обновленные рекомендации по посещению Украины. Стране присвоен четвертый уровень опасности, поэтому гражданам США предлагается отказаться от ее посещения. Опасения чиновников связаны с двумя факторами: конфликтная ситуация внутри Незалежной, а также пандемия коронавируса.

Государственный департамент также предупредил оставшихся на Украине американцев о высоком уровне потенциальных гражданских беспорядков. Дипломаты напомнили, что посольство США в Киеве больше не функционирует, некоторые консульства тоже перестали оказывать услуги населению.

"Граждане США должны сохранять бдительность и предпринимать соответствующие шаги для повышения своей осведомленности о безопасности", – говорится в заявлении Госдепа.

Меж тем, самая интересная часть информационного бюллетеня касается американцев, которые вопреки рекомендациям все-таки собираются въехать на территорию Незалежной. Госдеп США поставил перед ним ряд необычных условий.

По данным издания "Свободная пресса", речь идет о предварительном составлении завещания. Кроме того, американским гражданам придется заранее сдать образцы ДНК.

Также жителям США перед поездкой на Украину рекомендуется обговорить с близкими процедуру опеки над детьми и домашними животными, продажи активов и возможной организации похорон. Госдеп, кстати, возложил ответственность за разработку плана безопасности и связи на территории Незалежной на самих американцев.

Ранее в США спрогнозировали сроки окончания спецоперации на Украине.

Источник: Госдеп США ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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Граждан попросили сдать образцы ДНК

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